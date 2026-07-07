AKTUELNO

Politika

Skandalozni paradoks: NVO iz Srbije dobijaju novac od Evropske komisije za 'oživljavanje proširenja', a potom stopiraju evropski put naše zemlje

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/buducnostsrbijeav ||

Dok evropske integracije Srbije prolaze kroz najosetljiviju fazu, na društvenim mrežama se razbuktala oštra polemika koja otkriva apsurdne detalje o radu pojedinih nevladinih organizacija koje se finansiraju direktno iz fondova Evropske unije.

Sve je počelo pokušajem Vladimira Međaka da na društvenoj mreži Iks cinično napadne Srbiju. Međak je napisao da država kandidat za EU, aludirajući na Srbiju, evropskim parama kupuje opremu od ruske firme pod sankcijama, dok se integracijama, kako tvrdi, bave ljudi školovani u Kini, završivši objavu provokacijom „tak' logično“.

Međutim, umesto očekivane podrške, usledio je odgovor koji je ogolio najbizarniju igru u istoriji domaćih evrointegracija. Nikola Stojanović je, reagujući na ove navode, razotkrio paradoks u kojem se nalaze pojedine organizacije:

„Ma ne rekoste vi nama gde to još ima da neka organizacija dobije projekat Evropske komisije, ni manje ni više nego pod nazivom ‘oživljavanje proširenja’, a onda kad ista ta Komisija pokrene konkretan korak ka proširenju - oni vrište: nikako. Vrlo originalno“, poručio je Stojanović.

Ovaj odgovor ukazao je na suštinu problema: domaće NVO i pojedinci poput Međaka uzimaju značajna sredstva od Brisela za projekte „oživljavanja proširenja“, a onda, kada Evropa zaista napravi korak napred ka Srbiji, ti isti akteri postaju najglasniji protivnici procesa.

Logika ovog „projektnog patriotizma“ je više nego jasna – ako Srbija postane punopravna članica EU, fondovi za ovakve organizacije presušuju, a milioni evra koji se slivaju na njihove račune jednostavno nestaju. Zbog toga, kako se navodi u kritikama, ovim akterima je najisplativije da Srbija večno ostane u „čekaonici“ Brisela – da pred kamerama glume evropejce, uzimaju masne dnevnice, a ispod žita rade sve da sopstvenu zemlju blokiraju na svakom koraku.

Ovakva praksa otvara ozbiljna pitanja o transparentnosti i stvarnim namerama organizacija koje se predstavljaju kao zagovornici evropskih integracija, a čije delovanje u praksi pokazuje potpuno suprotne rezultate.

Autor: D.S.

#Brisel

#NVO

#Politika

#Srbija

#evropska unija

#evropske integracije

#fondovi

#proširenje

POVEZANE VESTI

Politika

Spasić: Nekoliko NVO iz inostranstva dobijaju milione evra da ruše integritet Srbije

Politika

STAROVIĆ SA SPECIJALNIM IZASLANIKOM EU: Dijalog i poštovanje dogovora jedini put do stabilnosti!

Politika

SASTANAK U PALATI SRBIJA: Predsednik Vučić primio ambasadora EU Andreasa fon Bekerata i godišnji izveštaj Evropske komisije (FOTO)

Politika

Vučić o izveštaju Evropske komisije: To je vaše mišljenje, a ne ogledalo stanja u Srbiji! Uvek ću nuditi dijalog, makar se i svađali 10 ili 15 sati

Politika

MINISTAR STAROVIĆ U BRISELU SA MARTOM KOS: Razmotreni su ključni koraci u procesu evropskih integracija Srbije

Svet

Savet Evropske unije usvojio zabranu tranzita ruskog gasa kroz EU u treće zemlje! Mera stupa na snagu od 1. januara 2026.