Skandalozni paradoks: NVO iz Srbije dobijaju novac od Evropske komisije za 'oživljavanje proširenja', a potom stopiraju evropski put naše zemlje

Dok evropske integracije Srbije prolaze kroz najosetljiviju fazu, na društvenim mrežama se razbuktala oštra polemika koja otkriva apsurdne detalje o radu pojedinih nevladinih organizacija koje se finansiraju direktno iz fondova Evropske unije.

Sve je počelo pokušajem Vladimira Međaka da na društvenoj mreži Iks cinično napadne Srbiju. Međak je napisao da država kandidat za EU, aludirajući na Srbiju, evropskim parama kupuje opremu od ruske firme pod sankcijama, dok se integracijama, kako tvrdi, bave ljudi školovani u Kini, završivši objavu provokacijom „tak' logično“.

Međutim, umesto očekivane podrške, usledio je odgovor koji je ogolio najbizarniju igru u istoriji domaćih evrointegracija. Nikola Stojanović je, reagujući na ove navode, razotkrio paradoks u kojem se nalaze pojedine organizacije:

„Ma ne rekoste vi nama gde to još ima da neka organizacija dobije projekat Evropske komisije, ni manje ni više nego pod nazivom ‘oživljavanje proširenja’, a onda kad ista ta Komisija pokrene konkretan korak ka proširenju - oni vrište: nikako. Vrlo originalno“, poručio je Stojanović.

Ма не рекосте ви нама где то још има да нека организација добије пројекат Европске комисије, ни мање ни више него под називом ‘оживљавање проширења’, а онда кад иста та Комисија покрене конкретан корак ка проширењу - они вриште: никако.

Врло оригинално. https://t.co/x2Y1nRDaO1 — Nikola Stojanovic (@snikola92) 06. јул 2026.

Ovaj odgovor ukazao je na suštinu problema: domaće NVO i pojedinci poput Međaka uzimaju značajna sredstva od Brisela za projekte „oživljavanja proširenja“, a onda, kada Evropa zaista napravi korak napred ka Srbiji, ti isti akteri postaju najglasniji protivnici procesa.

Logika ovog „projektnog patriotizma“ je više nego jasna – ako Srbija postane punopravna članica EU, fondovi za ovakve organizacije presušuju, a milioni evra koji se slivaju na njihove račune jednostavno nestaju. Zbog toga, kako se navodi u kritikama, ovim akterima je najisplativije da Srbija večno ostane u „čekaonici“ Brisela – da pred kamerama glume evropejce, uzimaju masne dnevnice, a ispod žita rade sve da sopstvenu zemlju blokiraju na svakom koraku.

Ovakva praksa otvara ozbiljna pitanja o transparentnosti i stvarnim namerama organizacija koje se predstavljaju kao zagovornici evropskih integracija, a čije delovanje u praksi pokazuje potpuno suprotne rezultate.

Autor: D.S.