'Ovde pre deset godina nije bilo ničega': Ana Brnabić evropskim gostima pokazala transformaciju Beograda

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić sumirala je utiske nakon prvog dana Konferencije predsednika parlamenata zemalja kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, ističući da je gostima iz Evrope priredila obilazak srpske prestonice iz drugačije perspektive.

Ona je putem svog Instagram profila podelila detalje posete, naglasivši da je sa kolegama obišla Beograd sa jedne od najviših tačaka, kako bi im plastično prikazala napredak i intenzivan razvoj grada u poslednjoj deceniji.

"Sa najviše tačke naše prestonice, pokazala sam mojim kolegama koliko se Beograd promenio, šta je sve izgrađeno i šta je sve ono što se trenutno gradi", navela je Brnabić.

Poseban fokus tokom razgovora sa evropskim parlamentarcima bio je na projektu „Beograd na vodi“. Brnabić je naglasila da je taj deo grada, koji je danas jedan od najmodernijih simbola prestonice, do pre samo deset godina bio zapušten prostor koji su građani uglavnom izbegavali.

"Objasnila sam im da ceo ovaj deo grada u kome se nalazimo, Beograd na vodi, do pre samo desetak godina uopšte nije ni postojao. Mudrom i hrabrom vizijom ovo je danas jedan od najlepših krajeva grada, koji služi na ponos svim građanima Beograda", dodala je predsednica Skupštine.

Brnabić je izrazila zadovoljstvo zbog utisaka koje su njeni gosti poneli, naglasivši da je važno da evropski partneri vide realnu sliku razvoja Srbije. Konferencija se nastavlja sutra, kada će fokus biti na zajedničkom radu na evropskim integracijama i jačanju regionalne saradnje.

Autor: D.S.