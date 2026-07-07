AKTUELNO

Politika

'Ovde pre deset godina nije bilo ničega': Ana Brnabić evropskim gostima pokazala transformaciju Beograda

Izvor: Pink.rs, Foto: Printscreen Instagram ||

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić sumirala je utiske nakon prvog dana Konferencije predsednika parlamenata zemalja kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, ističući da je gostima iz Evrope priredila obilazak srpske prestonice iz drugačije perspektive.

Ona je putem svog Instagram profila podelila detalje posete, naglasivši da je sa kolegama obišla Beograd sa jedne od najviših tačaka, kako bi im plastično prikazala napredak i intenzivan razvoj grada u poslednjoj deceniji.

"Sa najviše tačke naše prestonice, pokazala sam mojim kolegama koliko se Beograd promenio, šta je sve izgrađeno i šta je sve ono što se trenutno gradi", navela je Brnabić.

Poseban fokus tokom razgovora sa evropskim parlamentarcima bio je na projektu „Beograd na vodi“. Brnabić je naglasila da je taj deo grada, koji je danas jedan od najmodernijih simbola prestonice, do pre samo deset godina bio zapušten prostor koji su građani uglavnom izbegavali.

"Objasnila sam im da ceo ovaj deo grada u kome se nalazimo, Beograd na vodi, do pre samo desetak godina uopšte nije ni postojao. Mudrom i hrabrom vizijom ovo je danas jedan od najlepših krajeva grada, koji služi na ponos svim građanima Beograda", dodala je predsednica Skupštine.

Brnabić je izrazila zadovoljstvo zbog utisaka koje su njeni gosti poneli, naglasivši da je važno da evropski partneri vide realnu sliku razvoja Srbije. Konferencija se nastavlja sutra, kada će fokus biti na zajedničkom radu na evropskim integracijama i jačanju regionalne saradnje.

Autor: D.S.

#Ana Brnabić

#Beograd

#Beograd na vodi

#EU

#Konferencija

#Razvoj

#Skupština Srbije

#evropske integracije

POVEZANE VESTI

Politika

Vučić na Konferenciji predsednika parlamenata država kandidata za članstvo u EU: Nisam optimista kad je reč o brzom članstvu, ali to nije razlog da ne

Politika

Vučić o ustavnim promenama u Crnoj Gori: Oni su 2006. pravili svoju državu da srpski jezik i trobojka nemaju značaj

Politika

OBRAĆANJE VUČIĆA SUTRA U 12 ČASOVA Govori na konferenciji predsednika parlamenata država kandidata za EU

Politika

Brnabić danas na konferenciji predsednika parlamenata zemalja Jugoistočne Evrope

Politika

Brnabić na Konferenciji predsednika parlamenata EU i kandidata u Kopenhagenu (FOTO)

Politika

'VUČIĆ JEDINI LIDER REGIONA NA SASTANKU SA VRHOM EVROPSKE UNIJE 'Brnabić: Opšti je utisak da je predsednik Srbije bio potpuna zvezda na samitu u Tivtu