AKTUELNO

Politika

Dačić: Palma je bio čovek ogromnog srca, neiscrpne energije i neko ko je istinski živeo za sport, svoju Jagodinu i našu Srbiju (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/ivica.dacic.rs ||

Svojevrstan omaž našem Draganu Markoviću Palmi održan je sinoć u Končarevu.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić prisustvovao je ovom događaju, a na svom Instagram profilu podelio je i slike sa istog.

- Memorijalni kik-boks i boks meč u čast našeg Palme u organizaciji porodice Marković, na čelu sa njegovim sinom Daliborom. Palma je bio čovek ogromnog srca, neiscrpne energije i neko ko je istinski živeo za sport, svoju Jagodinu i našu Srbiju - napisao je Dačić i dodao:

- Čast mi je i dužnost da sada budemo zajedno, da evociramo uspomene i kroz sport sačuvamo sećanje na čoveka, mog velikog prijatelja, koji nikada neće biti zaboravljen.

- Srećno u ringu, u čast jednog i jedinog Palme! - rekao je Dačić.

Autor: A.A.

#Dragan Marković Palma

#Ivica Dačić

POVEZANE VESTI

Politika

DALIBOR MARKOVIĆ: JEDINSTVENA SRBIJA IMA OBAVEZU DA OČUVA I NASTAVI VIZIJU DRAGANA MARKOVIĆA PALME

Domaći

Estrada zavijena u crno na komemoraciji Draganu Markoviću Palmi: Pevači tuguju za pokojnim političarem

Politika

ODRŽANA KOMEMORACIJA DRAGANU MARKOVIĆU PALMI: Vučić se obratio okupljenima emotivnim rečima, Narodnom skupštinom prolamali se jecaji (FOTO+VIDEO)

Politika

KOMEMORACIJA DRAGANU MARKOVIĆU PALMI U SKUPŠTINI SRBIJE! Čovek koji je obeležio više decenija u srpskom javnom životu, srpskoj politici...

Društvo

Palma: Mlade da vaspitavamo u SPORTSKOM DUHU, A NE KAO U HRVATSKOJ DA HULIGANI NAPADAJU DECU SAMO ZATO ŠTO NAVIJAJU ZA NEKI DRUGI KLUB ILI GOVORE EKAV

Politika

U Jagodini održana komemoracija preminulom Draganu Markoviću Palmi: Komemoracija u Skupštini Srbije u ponedeljak u 11 časova (FOTO)