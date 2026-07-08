Dačić: Palma je bio čovek ogromnog srca, neiscrpne energije i neko ko je istinski živeo za sport, svoju Jagodinu i našu Srbiju (FOTO)

Svojevrstan omaž našem Draganu Markoviću Palmi održan je sinoć u Končarevu.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić prisustvovao je ovom događaju, a na svom Instagram profilu podelio je i slike sa istog.

- Memorijalni kik-boks i boks meč u čast našeg Palme u organizaciji porodice Marković, na čelu sa njegovim sinom Daliborom. Palma je bio čovek ogromnog srca, neiscrpne energije i neko ko je istinski živeo za sport, svoju Jagodinu i našu Srbiju - napisao je Dačić i dodao:

- Čast mi je i dužnost da sada budemo zajedno, da evociramo uspomene i kroz sport sačuvamo sećanje na čoveka, mog velikog prijatelja, koji nikada neće biti zaboravljen.

- Srećno u ringu, u čast jednog i jedinog Palme! - rekao je Dačić.

Autor: A.A.