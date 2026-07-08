DANAS NASTAVAK ZASEDANJA SKUPŠTINE: Pred poslanicima Predlog zakona o roditelju-negovatelju i još 17 tačaka dnevnog reda

Poslanici će nastaviti objedinjenu načelnu raspravu o više zakonskih predloga, uključujući izmene Krivičnog zakonika, Zakona o oružju i municiji i Zakona o finansiranju političkih aktivnosti.

U Skupštini Srbije danas će od 10 časova biti nastavljena objedinjena načelna rasprava o 18 tačaka dnevnog reda vanrednog zasedanja.

Među predlozima koji su pred poslanicima nalaze se izmene i dopune Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, kao i Predlog zakona o roditelju-negovatelju.

Na dnevnom redu su i Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 231a stav 12 tačka 2 Zakona o vazdušnom saobraćaju, kao i Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 18 tačka 4 Zakona o elektronskim medijima.

Poslanici će razmatrati i Predlog zakona o oružju i municiji, izmene i dopune Krivičnog zakonika, Predlog zakona o izmenama Zakona o sprečavanju dopinga u sportu, Predlog zakona o pravnom položaju međunarodnih sportskih saveza, kao i Predlog zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine i Predlog zakona o dopunama Zakona o Ustavnom sudu.

Autor: D.B.