Bivši potpredsednik Vlade Srbije i lider Pokreta socijalista Aleksandar Vulin u zvaničnoj poseti Izraelu

Članak objavljen u izraelskom nedeljniku „Zman Mevaseret“ 9. jul 2026, autora Moše Zigdona, prenosimo u celosti.

Kao gost ministra kulture i sporta Mikija Zohara, zajedno sa svojim prijateljem Nirom Mandelom, Vulin - jedan od najmoćnijih i najuticajnijih ljudi u Srbiji - stigao je na otvaranje Makabijskih igara 2026. godine. Na posebnoj gala-večeri, uz učešće ministara i vodećih privrednika, određen je sledeći cilj: snažno produbljivanje ekonomskih veza, investicija i saradnje u oblasti inovacija između dve zemlje.

Ove nedelje u Izraelu je održana srdačna i veoma značajna zvanična poseta Aleksandra Vulina, lidera Pokreta socijalista u Srbiji, predsednika velike kompanije u državnom vlasništvu i čoveka koji se smatra jednim od najbližih saradnika predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Vulin je u prošlosti obavljao niz ključnih i osetljivih bezbednosnih funkcija, među kojima su dužnosti ministra odbrane, ministra unutrašnjih poslova i direktora srpske obaveštajne službe. U Izrael je stigao kao zvanični gost ministra kulture i sporta Mikija Zohara i svog bliskog prijatelja, prosvetnog i poslovnog radnika Nira Mandela, zvaničnog predstavnika Ministarstva sporta Srbije u Izraelu.

Tokom posete Vulin je pozvan na svečano otvaranje Makabijskih igara 2026. godine i održao je niz političkih i ekonomskih radnih sastanaka.

Ekonomsko-politički sastanak na vrhu

Vrhunac posete bila je posebna gala-večera, u potpunosti posvećena unapređenju, jačanju i produbljivanju ekonomskih i prijateljskih odnosa između Srbije i Izraela. Ovaj značajan skup inicirao je i organizovao Nir Mandel, poznata i veoma uticajna ličnost u izraelskom javnom, poslovnom i političkom životu.

Događaju su prisustvovali brojni visoki predstavnici izraelske vlasti i privrede, među kojima potpredsednik vlade i ministar pravde Jariv Levin, ministar energetike Eli Koen, ministar kulture i sporta Miki Zohar, ministarka inovacija, nauke i tehnologije Gila Gamliel, počasni konzul Republike Srbije u Izraelu, kao i istaknuti predstavnici poslovne zajednice, među kojima Rami Levi i Nurit Levin.

Tokom večeri učesnici su naglasili da između dve zemlje postoji ogroman, još uvek nedovoljno iskorišćen potencijal za nove zajedničke projekte, povezivanje tehnoloških kompanija, razvoj saradnje u oblastima inovacija i energetike, kao i značajno povećanje međusobnih investicija.

„Istinski prijatelj Države Izrael“

U svom govoru domaćin Nir Mandel istakao je strateški značaj izgradnje dodatnih mostova između srpskih i izraelskih kompanija, kao i razvoja novih i inovativnih poslovnih inicijativa.

Mandel se lično zahvalio Aleksandru Vulinu, rekavši da je on istinski i dokazani prijatelj Države Izrael, koji sa zemljom i njenim vodećim predstavnicima održava duboke, srdačne i dugogodišnje veze.

Učesnici događaja zaključili su da, pored ekonomskih interesa, upravo snažne lične veze i blisko prijateljstvo između političkih lidera i poslovnog sektora - kakvo pokazuju Mandel i Vulin - predstavljaju pravu pokretačku snagu koja će u narednim godinama unaprediti saradnju između Izraela i Republike Srbije.

Piše: Moše Zigdon

Autor: A.A.