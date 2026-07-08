Brnabić: Usvojena Beogradska deklaracija, potvrđena posvećenost evropskom putu

Tokom Konferencije predsednika parlamenata država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji koja se održava u Beogradu usvojena je Beogradska deklaracija kojom je, a predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da je time uspostavljen novi trajni format saradnje kojim je potvrđena posvećenost svih zemalja učesnica Konferencije evropskom putu.

Brnabićeva je, nakon sastanka najviših parlamentarnih zvaničnika država kandidata za članstvo u EU, koji je održan u okviru dvodnevne Konferencije predsednika parlamenata država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji u Beogradu, rekla da je potvrđena posvećenost evropskom putu kao najboljem putu za građane i privredu, kao i za dalju izgradnju mira i stabilnosti.

"Potvrdili smo apsolutnu posvećenost Povelji Ujedinjenih nacija i poštovanju međunarodnog prava, pre svega njegovom osnovnom principu, a to je poštovanje teritorijalnog integriteta međunarodno priznatih država", istakla je Brnabićeva na zajedničkoj konferenciji za medije sa predsednikom ukrajinske Vrhovne Rade Ruslanom Stefančukom.

Brnabićeva je dodala da je za Srbiju velika čast da ugosti po prvi put predsednike i predstavnike parlamenata država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.

Prema njenim rečima, tokom dva dana dogovoren je novi potpuno jedinstven format saradnje.

"Dogovorili smo format saradnje usvajanjem Beogradske deklaracije i uspostavili ga kao trajni format saradnje i dogovorili se da sledeći sastanak 2027. godine bude u Moldaviji. Nastavljamo zajedno da radimo na evropskim reformama, razmenjivaćemo kroz ovaj format saradnje naša znanja i iskustva, pokušavaćemo zajedno da rešavamo probleme na evropskom putu", navela je Brnabićeva.

Prema njenim rečima, ova konferencija šalje i pozitivnu poruku partnerima iz Evropske unije.

Navela je da su se dogovorili i da zajedno pošalju poziv evropskim institucijama, pre svega Evropskom parlamentu, ali i drugim parlamentarnim skupštinama međunarodnih organizacija kao što je Parlamentarna skupština Saveta Evrope ili Parlamentarna skupština OEBS-a, da se kao posmatrači pridruže ovoj inicijativi.

Zahvalila je predsedniku Vrhovne Rade Ukrajine Ruslanu Stefančuku na tome što je pokrenuo inicijativu i što su, kako je dodala, zajedno radili na tome da prvi sastanak bude održan u Beogradu.

Današnjem sastanku prisustvovali su predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, predsednik Vrhovne rade Ukrajine Ruslan Stefančuk, parlamentarni predstavnici Severne Makedonije, Moldavije, BiH, Albanije, Gruzije i Crne Gore.

Konferencija predsednika parlamenata država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji otvorena je juče u Palati Srbija, a učesnicima se obratio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je rekao da ne treba očekivati čuda i velika i značajna proširenja EU u narednim godinama.

Konferencija je organizovana na zajedničku inicijativu srpskog i ukrajinskog parlamenta, što je prvi put da predsednici parlamenata država kandidata pokreću takav format redovne saradnje.

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Autor: Pink.rs