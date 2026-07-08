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Pavle Cicvarić udario na potrčka Dušana Petrovića: Šta vam smeta? Nećemo vam se pravdati!

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Marko Đoković ||

Blokader Pavle Cicvarić ušao je u otvorenu polemiku sa Nebojšom Zelenovićem na društvenoj mreži X.

Naime, Cicvarić je ušao u otvorenu polemiku sa Nebojšom Zelenovićem, nakon što je bivši gradonačelnik Šapca komentarisao prošlogodišnju fotografiju iz Užica.

Zelenović je na društvenoj mreži X napisao:

"Odlično! I kakav sad problem imate vas osmorica da podržite studente, kad celo Užice podržava?"

Na to je Cicvarić odgovorio pitanjem:

"Gospodine Zelenoviću, šta Vam smeta u postu?"

Potom je objasnio ko su ljudi sa fotografije, navodeći da je reč o organizatorima protesta koji su, kako tvrdi, bili hapšeni, prebijani i proganjani, da su učestvovali u izbornoj kampanji u Sevojnu, kao i da među njima ima članova Zbora, odbornika opozicije i studenata, što se vidi u objavi.

Autor: Pink.rs

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