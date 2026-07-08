USVOJENA BEOGRADSKA DEKLARACIJA: Evo šta piše u njoj

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BEOGRADSKA DEKLARACIJA o saradnji predsednika parlamenata država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji

Mi, predsednici parlamenata država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, okupljeni u Beogradu 7. i 8. jula 2026. godine na Inauguralnoj konferenciji predsednika parlamenata država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, na zajedničku inicijativu Narodne skupštine Republike Srbije i Vrhovne rade Ukrajine,polazeći od uverenja da je proces pristupanja Evropskoj uniji od strateškog značaja za naše države i njihove građane,potvrđujući svoju privrženost principima Povelje Ujedinjenih nacija, uključujući poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta država, u skladu sa međunarodnim pravom,potvrđujući svoju privrženost evropskim vrednostima, demokratskim principima, vladavini prava, poštovanju ljudskih prava i jačanju demokratskih institucija,ističući značaj parlamenata kao nosilaca demokratskog legitimiteta, pokretača zakonodavnih reformi i vršilaca parlamentarnog nadzora u procesu evropskih integracija,svesni da bliža saradnja parlamenata država kandidata može doprineti efikasnijem sprovođenju reformi, razmeni iskustava i boljem razumevanju zajedničkih izazova,usvajamo sledeću Beogradsku deklaraciju:

1. Potvrđujemo svoju posvećenost evropskoj perspektivi država kandidata i njihovom procesu pristupanja Evropskoj uniji, uključujući efikasno sprovođenje pravnih tekovina Evropske unije (acquis), kao i nastavak reformi u skladu sa principima i standardima Evropske unije.

2. Ističemo značaj parlamenata kao ključnih institucija u procesu evropskih integracija, kroz usvajanje zakonodavstva, vršenje demokratskog nadzora, jačanje institucija i predstavljanje interesa građana.

3. Podržavamo jačanje međuparlamentarne saradnje, razmenu iskustava i dobrih praksi, kao i redovne konsultacije o pitanjima od zajedničkog interesa u procesu pristupanja Evropskoj uniji.

4. Saglasni smo da uspostavimo redovan mehanizam godišnjih okupljanja predsednika parlamenata u okviru ovog formata saradnje, kao trajni mehanizam političkog dijaloga i parlamentarne saradnje.

5. Podržavamo razvoj, u okviru ovog mehanizma saradnje, svih oblika međuparlamentarne saradnje, uključujući saradnju predsednika parlamenata, odbora, poslaničkih grupa i parlamentarnih službi, u oblastima od zajedničkog interesa.

6. Pozdravljamo spremnost parlamenata država kandidata da nastave zajedničke aktivnosti usmerene na jačanje demokratskih institucija, vladavine prava, transparentnosti, parlamentarnog dijaloga i evropskih integracija.

7. Saglasni smo da naredna Konferencija predsednika parlamenata država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji bude održana u Republici Moldaviji tokom 2027. godine.

8. Izražavamo spremnost da nastavimo saradnju u okviru redovnog godišnjeg foruma predsednika parlamenata država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, u duhu poverenja, partnerstva i zajedničke posvećenosti evropskim integracijama.

9. Na kraju, potvrđujemo otvoren, inkluzivan i karakter ove inicijative usmeren ka budućnosti i izražavamo spremnost da zajedno nastavimo razgovor o njenom daljem razvoju.

Usvojeno u Beogradu,

8. jula 2026. godine.

Autor: D.B.