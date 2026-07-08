MAŠINA MU ODSEKLA RUKU ON JE NOSIO DO BOLNICE Poznato stanje mladića (21) iz Kuršumlije, lekari nisu uspeli da je spasu

Mladić D. Ž. (21) iz sela Grabovica kod Kuršumlije, kome je mašina za baliranje sena odsekla ruku do ramena, otpušten je kući uz prepisanu terapiju, rečeno je u Univerzitetskom kliničkom centru (UKC) u Nišu.
Nesreća se dogodila 15. maja, kada je mladić radio na polju. Nad njim je odmah po dolasku u Niš obavljena operacija, a lekari su pokušali da spoje tetive i izvrše fiksaciju ruke.
- Pacijent je otpušten kući. Nažalost, uprkos nadljudskim naporima multidisciplinarnog tima lekara, ruka nije mogla da se sačuva - rečeno je u UKC. Njegov život je duže vreme bio ugrožen, te je zato bio u Odeljenju intenzivne nege.
On je tog petka, 15. maja, oko 17 časova sam radio na ovoj mašini. Kako smo saznali, konopac koji je vezivao povukao je ruku u mašinu i ona ju je isekla do ramena. Mladić je u tom trenutku bio vrlo priseban, te je uz pomoć komšije uspeo da izvuče ruku iz mašine i ponese je kući, gde je peškirom previo sebi ranu.
Nakon toga ga je, kako su pisali mediji, majka odvezla u Dom zdravlja Kuršumlija, odakle je hitno transportovan u Opštu bolnicu Prokuplje, a zatim i u UKC Niš.
Autor: D.B.