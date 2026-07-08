Zeleni Srbije i Pokert za Bijeljinu najavili dalje jačanje saradnje Srbije i Republike Srpske: U fokusu ekologija

Predsednik Zelenih Srbije Ivan Karić bio je domaćin predsedniku Pokreta za Bijeljinu i potpredsedniku Skupštine grada Bijeljine Milenku Mitroviću.

Na sastanku koji je protekao u duhu uzajamnog razumevanja i uvažavanja pokrenute su brojne teme, pre svega o programskoj saradnji na političkom nivou, mogućnostima zajedničkih inicijativa i konkretnih projekata, do unapređenja privredne, kulturne saradnje i nacionalnih tema koji povezuju Srbiju i Republiku Srpsku.

U srdačnom i prijateljskom razgovoru pomenuto je bogato kulturno i prirodno nasleđe ovog dela Republike Srpske, odnosno Posavine i Podrinja, kao i nužnost dalje izgradnje infrastrukture u skladu sa principima održivog razvoja, kako bi komunikacija među građanima i privredom bila još bolja i jača.



S obzirom da se radi o veoma specifičnom i ekološki jedinstvenom prostoru koje, između ostalog obuhvata i ušće Drine u Savu dužna pažnja posvećena je pitanjima njegove ekološke zaštite i statusiranja.

S obzirom na veliki broj zajedničkih tema, predsednici dve stranke dogovorili su dalje korake i naredne sastanke na političkom i ekspertskom nivou.

Autor: S.M.