Nekadašnji načelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije Momčilo Perišić pušten na slobodu

Nekadašnji načelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije Momčilo Perišić pušten je na slobodu nakon što je odslužio više od dve trećine četvorogodišnje zatvorske kazne na koju je pravosnažno osuđen zbog špijunaže.

Viši sud u Beogradu je 25. juna usvojio molbu za uslovni otpust koju je podneo njegov advokat.

Odluka je postala pravosnažna 3. jula, nakon čega je on i pušten.

Apelacioni sud u Beogradu 2022. godine Perišića je pravosnažno osudio na četiri godine zatvora zbog odavanja državne tajne.

Presudom Apelacionog suda tada je preinačena prvostepena presuda Višeg suda u Beogradu kojom je Perišić bio osuđen na tri godine zatvora zbog krivičnog dela špijanaža.

Perišić je bio uhapšen 14. marta 2002. u restoranu na periferiji Beograda, pod sumnjom za "odavanje poverljivih informacija američkom obaveštajcu Džonu Nejboru", koji se tada pozvao na diplomatski imunitet.

Autor: S.M.