Bivši poslanik Dosta je bilo napao teretanu zbog zabrane hrvatskih proizvoda

Miloš Bošković, blokaderski aktivista i bivši poslanik pokreta „Dosta je bilo” Saše Radulovića, negodovao je na društvenoj mreži Iks zbog odluke jedne privatne teretane u Nišu da u svojim prostorijama zabrani unošenje proizvoda iz Hrvatske.

„Teretana u Nišu zabranjuje unošenje HRVATSKIH proizvoda”, napisao je Bošković, objavljujući fotografiju internog pravilnika PLK „Konzulat” i označavajući portal „Južne vesti”.

Na priloženom dokumentu, naslovljenom „Pravila ponašanja”, posebno je zaokružena sedma tačka, u kojoj se navodi:

„Prema odluci rukovodstva Konzulata najstrože se zabranjuje unošenje hrvatskih proizvoda u prostorije kluba”, uz navođenje vode „Jana” i jednog proteinskog proizvoda kao primera.

Pravilnik sadrži i niz uobičajenih odredaba koje se odnose na nošenje čiste odeće i obuće, održavanje lične higijene, blagovremeno plaćanje članarine, korišćenje frižidera i zabranu bacanja tegova tokom treninga.

Iako je Bošković interno pravilo privatnog sportskog kluba predstavio kao pitanje koje zaslužuje javnu i medijsku reakciju, rukovodstvo svakog privatnog objekta ima pravo da, u okvirima važećih propisa, samostalno utvrđuje kućni red i uslove pod kojima se njegove prostorije koriste.

Oni kojima se takva pravila ne dopadaju nisu obavezni da koriste usluge tog kluba, već mogu da izaberu drugu teretanu. Pretvaranje svake odluke privatnog vlasnika u politički i ideološki slučaj, međutim, još jednom pokazuje potrebu predstavnika blokaderske scene da spor proizvode i tamo gde je reč o internom pravilniku jednog objekta.

Autor: S.M.