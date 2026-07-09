RAT MEĐU BLOKADERIMA: Lompar Teodoroviću: Ti si univerzalni primač novca, gadiš mi se (VIDEO)

Sveopšti slom i totalno rasulo na blokaderskoj sceni. Dok narodu mesecima glume lažnu elitu i "finu gospodu", iza kulisa se vodi prljavi, mafijaški rat do istrebljenja.

Najnoviji dokaz javnog čerečenja unutar ovog jata jeste žestok i bespoštedan napad profesora Mila Lompara, koji je bukvalno obrisao pod sa dežurnim Đilasovim akademikom Dušanom Teodorovićem, ogolivši svu njegovu pohlepu i licemerje.

Lompar je javno, bez trunke zadrške, raskrinkao Teodorovića i optužio ga da je običan licemer koji ga je mesecima divljački napadao u čitavim serijama, i to bez ikakvog povoda.

Povod za besomučne napade Teodorovića bio je, verovali ili ne, to što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić dao zvaničnu donaciju Srpskoj književnoj zadruzi, a Lompar je kao predsednik te institucije to ime uredno objavio u glasniku.

- Potom su me napadali u čitavim serijama, recimo Dušan Teodorović me je napadao nekolicinu puta bez ikakvog povoda sa moje strane, objašnjavao je da je nedostojno što sam ja kao predsednik Srpske književne zadruge dozvolio da u glasniku Srpske književne zadruge tamo gde piše ko je dao donacije Srpskoj književnoj zadruzi osvane ime predsednika Srbije - objasnio je Lompar.

"On samo grabi i uzima!" Lompar ogolio Teodorovićevu pohlepu



Lompar je potom hirurški precizno objasnio da on na tom mestu ne predstavlja sebe nego istorijsku ustanovu, a onda je udario tamo gde Đilasovog akademika najviše boli - u džep.

On je javno poručio da Teodorović u životu nikome ništa nije dao, već da samo zna da grabi i prima pare sa svih strana.

- Pa ja ne predstavljam sebe, ja predstavljam tu ustanovu, ja nisam išao kod predsednika Srbije, on je dao donaciju Srpskoj književnoj zadruzi. Kako to da ne objavim? Da je nekim čudom Dušan Teodorović dao neku donaciju, ali on nema običaj da daje donacije, on samo prima neprekidno, on je neka vrsta, što bi se reklo, univerzalnog primača novca. Dakle, u tom slučaju bi i njegovo ime, iako ono budi kod mene veliko gađenje, ali šta ja mogu sad, to je službena stvar - ispalio je Lompar.

Neće u SANU jer ne može da očima vidi Đilasovog akademika

Vrhunac brutalnog razotkrivanja usledio je kada je Lompar odgovorio na pitanje zašto odbija da bude član Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU). Njegov odgovor je šokirao javnost i pokazao koliki stepen gađenja oseća prema Teodoroviću:

- Pa zato što postoji selekcija, zato što je Dušan Teodorović član. Zamislite, budete negde gde je Dušan Teodorović. Pa to je kao kad bih ušao u kafanu i video njega, ja bih izašao. On će tamo da sedi sa njim, da vam posla - odbrusio je Lompar.

Ovaj nezapamćeni verbalni šamar srušio je i poslednju iluziju o takozvanoj "intelektualnoj eliti" opozicije. Maske su pale do kraja - dok se javno bore za "principe", privatno jedni prema drugima osećaju bolesnu mržnju i ogromno gađenje, a jedino oko čega se slažu jeste pljuvanje po sopstvenoj državi.