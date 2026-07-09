MOĆNA PORUKA VUČIĆA: Posebno je lepo biti Srbin, meni je to nešto najlepše

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagram profilu, gde je govorio o nacionalnom identitetu, pravu na lično izjašnjavanje i odnosu prema sopstvenom poreklu.

On je poručio da svako ima pravo da se izjašnjava onako kako želi, ističući da u tome ne vidi nikakav problem.

- Svako ima pravo da bude šta god hoće. Da se izjašnjava kako god da želi, nemam nikakav problem sa tim. Ja mislim da je mnogo lepo biti i Bošnjak i Hrvat i sve drugo. A posebno je lepo biti Srbin. Meni je to nešto najlepše - naveo je Vučić.

Predsednik je dodao da razume ako neko želi drugačije da se izjašnjava, ali je poručio da je ponosan na svoje poreklo.

- Ako tebi nije lepo i ne ponosiš se time što si Srbin po rođenju, što su ti otac i majka Srbi, pa hoćeš da budeš nešto drugo, nešto "uspešnije", nemam nikakav problem, budi to - istakao je.

Vučić je potom pomenuo i jednog fudbalskog trenera, ne navodeći njegovo ime, ocenivši da je promenio ime i prezime jer se, kako je rekao, stideo svog srpskog porekla.

- Imamo mi nekog fudbalskog trenera, on uzeo italijansko ime i prezime, pošto se valjda stideo srpskog imena i prezimena. Kratko mu je trajala ta radost i ti uspesi, propao je brzo. Tako to ide sa onima koji se svog roda odreknu - poručio je predsednik Srbije.

Autor: S.M.