Dimna zavesa Zagorke Dolovac! Da li će tužiteljka žrtvovati svoju miljenicu u borbi za fotelju?

Кako ekskluzivno saznaje naš portal od izvora bliskih pravosudnim krugovima, sve kandidature ljudi koji se dovode u vezu sa vrhovnom javnom tužiteljkom Zagorkom Dolovac zapravo predstavljaju dimnu zavesu i njen poslednji pokušaj da se u javnosti stvori utisak kako se u tužilaštvu ništa suštinski nije promenilo.

Međutim, kako isti izvori navode, nakon gubitka uticaja prilikom izbora članova Visokog saveta tužilaštva, niko sa takozvane Zagorkine liste nema realne izglede da prođe na oglasu, zbog čega se postavlja pitanje da li će Dolovac žrtvovati i svoju miljenicu Bojanu Savović kako bi sačuvala sopstvenu poziciju i uticaj u sistemu.

Naime, među kandidatima koji su konkurisali za mesto u Vrhovnom javnom tužilaštvu nalazi se i tužiteljka Bojana Savović.

Miljenica blokaderskih krugova, lažna Laura i žena koja je svoju tužilačku funkciju nasuprot zakonu i Ustavu svoju karijeru izgradila kroz politički aktivizam, smatra se favoritom iz senke vrhovne javne tužiteljke, Zagorke Dolovac.

Naime, Savovićka je karijeru započela kao lični sekretar u kabinetu vrhovne tužiteljke, odakle je napredovala u Više javno tužilaštvo, preskočivši niz stepenica u karijeri. Proteklih godina javnost je svedočila njenom stalnom prisustvu na političkim tribinama, protestima i opozicionim skupovima poput inicijative „ProGlas“, gde je držala vatrene političke govore. Podsećanja radi, na poslednjem velikom skupu koji su organizovali blokaderi na Slaviji, Savovićka je režim nazvala kriminalnim, nakon čega je okupljena masa krenula u napad na Pionirski park, što je kasnije rezultiralo masovnim neredima.

To nije bio jedini slučaj njenog aktivnog učešća na političkim okupljanjima. Savović je učestvovala i u blokadi Palate pravde, gde je sa okupljenima zahtevala oslobađanje uhapšenih učesnika protesta. Na pojedinim tribinama, kako su zabeležili mediji i objavljeni snimci, govorila je o načinima pasivnog otpora prilikom policijskih intervencija, objašnjavajući okupljenima kako da sednu na zemlju, uspore postupanje policije i kako da se ponašaju nakon privođenja.

Pored uličnih instrukcija, njenu biografiju trajno su kompromitovali i audio-snimci koji su isplivali u javnost. Na tim snimcima se jasno čuje kako Savovićka tajno deli poverljive informacije iz istraga i savetuje advokate odbrane lica koja su počinila krivična dela.

Uprkos tome, protiv Savovićke nije pokrenut krivični postupak. Protiv nje je podneto ukupno dvanaest disciplinskih prijava, od kojih je, prema saznanjima našeg portala, jedanaest odbačeno kao neosnovano.

Upravo zbog toga, u delu pravosudnih krugova sve su glasnije spekulacije da Savović predstavlja jednog od glavnih kandidata na koje se računa u procesu izbora novih kadrova u vrhu tužilaštva, kao i da bi njen eventualni izbor značio nastavak uticaja dosadašnjeg rukovodstva unutar pravosudnog sistema.

Pored Savovićke na mesto tužioca u Vrhovnom tužilaštvu konkurisali su i Ljubivoje Đorđević, Boris Majlat, Ivana Pomoriški, Zorica Stojšić i Nebojša Popović, kako je naš portal ranije pisao, svi oni važe za najbliže ljude Zagorke Dolovac, koji će, po svemu sudeći ostati kao odstupnica za "dan posle".

Autor: Pink.rs