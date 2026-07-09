Pala u vodu još jedna laž o izolovanoj Srbiji! Beograd domaćin velikog zasedanja OEBS-a 2027. godine

Predsednik Parlamentarne skupštine OEBS-a Žoan Pons Sampjetro obavestio je pismom predsednicu Skupštine Srbije Anu Brnabić da je Parlamentarna skupština OEBS-a prihvatila poziv Narodne skupštine Republike Srbije da bude domaćin godišnjeg zasedanja 2027. godine u Beogradu.

- Želeo bih da izrazim svoju iskrenu zahvalnost za inicijativu Narodne skupštine Republike Srbije da bude domaćin godišnjeg zasedanja Parlamentarne skupštine OEBS-a, kako je navedeno u Vašem pismu od 12. marta 2026. godine, i za izuzetnu fleksibilnost koju je Vaša delegacija pokazala u prilagođavanju aranžmana za ovaj važan događaj - naveo je Sampjetro u pismu u koje je Tanjug imao uvid.

Dodao je da je poziv koji je prvobitno upućen za domaćinstvo godišnjeg zasedanja 2028. godine, Parlamentarna Skupština toplo pozdravila i dodao da je velika čast za Parlamentarnu skupštinu OEBS-a što je Srbija sada u poziciji da bude domaćin godišnjeg zasedanja 2027. godine.

- Stalni komitet je o ovome obavestio šef srpske delegacije, gospodin Milan Radin, tokom sastanka u Hagu 4. jula i sa zadovoljstvom potvrđujem da je Parlamentarnoj skupštini OEBS-a čast da prihvati poziv Narodne skupštine Republike Srbije da bude domaćin godišnjeg zasedanja 2027. godine u Beogradu - ističe se u pismu.

Dodaje se da spremnost tima Skupštine Srbije da se prilagodi revidiranom vremenskom okviru u kratkom roku pokazuje izuzetne organizacione kapacitete i istinski duh saradnje i naveo da je Parlamentarna skupština OEBS-a na tome veoma zahvalna.

On je izrazio uverenje da će godišnje zasedanje pružiti odličnu priliku da se pokaže posvećenost Srbije parlamentarnom dijalogu i međunarodnoj saradnji i dodao da se Međunarodni sekretarijat raduje tesnoj saradnji sa službama Narodne skupštine kako bi se osiguralo uspešno planiranje i realizacija ovog važnog događaja.

Samjpetro je još jednom zahvalio na pozivu i snažnoj podršci Narodne skupštine radu Parlamentarne skupštine OEBS-a.

- Radujemo se produktivnoj saradnji u pripremama za Godišnje zasedanje 2027. godine - dodaje se u pismu.

Uprkos svim pokušajnima blokadera da lažno predstave predsednika Replublike Srbije Aleksandra Vučića, činjenice ih oštro demantuju.

Toliko o tome da je Vučić diktator i da niko neće da priča s njim, kao i da je Srbija izolovana zemlja! Došao je kraj svima koji šire laži i pokušavaju da destabilizuju našu zemlju!

Delegacija Srbije u Parlamentarnoj skupštini OEBS-a odradila je odličan posao u interesu naše zemlje. U delegaciji je, pored narodnog poslanika Milana Radina, bila i Danijela Nikolić, poslanica SNS.

Autor: Pink.rs