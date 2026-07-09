'KAKO VAS NIJE SRAMOTA?' Dačić odgovorio Bugarskoj na provokacije: 'Srbija nikad nije narušila teritorijalni integritet bilo koje zemlje'

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, oštro je odgovorio na provokacije bugarskih medija o optužbama Evropskog parlamenta o srpskom rušenju integriteta drugih zemalja da Srbija nikada nije priznala neku državu koja nije članica Ujedinjenih nacija, kao i da nikada nije narušila teritorijalni integritet bilo koje zemlje.

Na novinarsko pitanje bugarskih medija: "Gospodine Dačiću, dozvolite jedno pitanje, budući da ne znamo kada ćete ponovo biti u Bugarskoj. Govorite o prijateljstvu, o bilateralnoj saradnji, što je odlično i tako i mora da bude. Međutim, Evropski parlament vas optužuje što pokušavate rušiti integritet drugih zemalja. Možete li nam reći koje je pravo lice srpske politike?“, ministar Dačić je odgovorio:

"Kako nije sramota nekoga da govori o tome ko je narušio teritorijalni integritet Srbije, priznavši Kosovo kao nezavisnu državu? Pa ja sam rođen na Kosovu, prvi glavni grad Srbije je bio na Kosovu, Prizren. Kralj Milutin koji leži u Sofiji, i on je sa Kosova“, rekao je Dačić i dodao da je Srbija imala svoju državu nekoliko vekova unazad, kao i Bugarska.

"Očigledno je da mi nemamo razloga niti osporavamo suverenitet, ne znam na koju zemlju mislite da se osporavaju suvereniteti? Ako mislite na Crnu Goru ili na BiH, mogu i na to da vam odgovorim. Bugara u Srbiji ima 11.012, a Srba u Crnoj Gori ima više od 30 odsto i mi nemamo pravo da brinemo o Srbima kojih ima 30 i nešto odsto ili o Republici Srpskoj koja je deo Dejtonskog sporazuma. A po kom osnovu neko ima pravo da prizna Kosovo kao nezavisnu državu, kada je Jugoslavija bila sastavljena od šest republika? Tako da, to je… opet sa druge strane da vam kažem, sve ovo što vi mene sada pitate znate kako to sad izgleda… pošto smo svi mi ovde bliski… jedan naš pesnik je rekao – Kada jedan drugi narod, sličan, pljuje srpski narod, to je kao kad pljuje uvis“, rekao je Dačić.

Na komentar bugarskog novinara da ministar u tom slučaju tvrdi da Evropski parlament laže, ministar Dačić je oštro odgovorio:

"Što se tiče Evropskog parlamenta, vi mislite da je Evropski parlament doneo milion raznih tema, a sa druge strane, ako je cilj Evropskoj uniji da naruši teritorijalni integritet Srbije i ako je to uslov, prvo bi morali da donesu Rezoluciju o osudi priznanja Kosova, a onda da drugima dele lekcije.

"Kosovo nije član Ujedinjenih nacija i neće nikada ni biti. A ako vi mislite da smo mi opčinjeni Evropskim parlamentom, mislim da nisu ni građani Evrope, a kamoli oni koji nisu. Neka gledaju oni kakvo je stanje u njihovim zemljama. A dobro došli su, svi oni dolaze kod nas, imaju dnevnice, njima ne odgovara da se završi kriza na Balkanu, šta će da rade… sve u svemu, što se mene tiče, želim samo jednu stvar da vam kažem… zamislite da je, na primer, Srbija ušla u Evropsku uniju pre Hrvatske…“, rekao je Dačić.

O ulasku Srbije u EU

Nadovezujući se na ministra, bugarski novinar je komentarisao da ulazak Srbije zavisi od ispunjenja uslova, na šta je ministar Dačić odgovorio da nije reč o uslovima, već isključivo da je to stvar politike.

"Koje uslove su ispunile druge zemlje kad su postale članice Evropske unije, jesu li one primer demokratije? To je stvar politike. Komunistička Jugoslavija, Titova Jugoslavija je bila kandidat za pridruženog člana EU, sve je politika i sve je laž. Mi želimo u EU, ali ne po cenu gubitka suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije i to je tačka“, rekao je Dačić.

Autor: D.B.