'VASKRSNUĆE SRPSKI JEZIK' Brutalan govor Milana Kneževića u crnogorskoj Skupštini: 'Nikada nećemo odustati od borbe'

Predsednik Demokratske narodne partije Milan Knežević je u Skupštini Crne Gore poručio da će srpski jezik vaskrsnuti, nakon što je Skupština izglasala promene Ustava.

- Ja neću baš pričati o pomirenju i o zagrljajima sa jedne i sa druge strane, jer ja nemam s kim ni da se mirim, jer se ni sa kim nisam svađao. Meni su uglavnom skidali imunitet, tukli me na ulicama, zatvarali, procesuirali, tako da zašto bih se ja sa nekim mirio pod principom "Đura će ti oprostiti što te je tukao"? A ovi koji misle da treba da se mire i da se zagrle sa jedne i sa druge strane, uvek imaju Satlera kao neku vrstu političke duge ispod koje će da protrče i sve će razlike biti izbrisane - rekao je, između ostalog, Knežević.

- Ako Crna Gora uđe u Evropsku uniju, a ne izmenimo Ustav i srpski jezik ne bude službeni, desiće se sledeće - samo će crnogorski jezik biti službeni i srpski jezik nikad neće biti službeni u EU -kazao je on i dodao da je to nepravda za lingvističku većinu.

Istakao je da nemaju nameru da odustanu od borbe.

„Nemamo ništa protiv ove većine koja se napravila oko ustavnih promena, ali sigurno nećemo odustati od onoga što smo obećali građanima, a to je zaštita interesa srpskog naroda po svaku institucionalnu cenu“, rekao je Knežević.

Autor: D.B.