Vučić za Pink: Ako nam ne otvore Klaster 3 pokazaće da proces nije zasnovan na zaslugama

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da su male šanse da Klaster 3 Srbiji bude otvoren u julu i dodao da je ključni uslov za to uvođenje sankcija Rusiji i Belorusiji te da će ukoliko ne bude otvoren to pokazati da proces evrointegracija nije zasnovan na zaslugama, kao i da u Srbiji postoje oni koji će da urade sve protiv svoje zemlje.

"Sačekaćemo još nekoliko dana, da vidimo hoće li otvoriti taj Klaster 3 ili ne. Ja mislim da šanse nisu velike. I dalje se nadamo, ali ne mislim da su šanse velike", kazao je Vučić na TV Pink.

Kako je naveo, njemu to ne predstavlja najvažnije pitanje, ali Srbija je sve uradila kako bi bila spremna u potpunosti za otvaranje klastera.

"Čak je i Ivo Davor Štir rekao 'Srbi su pokazali da imaju kapacitete da za kratko vreme mogu da urade ono za šta je drugima potrebno mnogo veće vreme'. U svakom slučaju, to će pokazati ukoliko ne otvorimo, da proces nije zasnovan na zaslugama. A pokazuje i još nešto - da mi imamo ljude u ovoj zemlji koji će sve da urade ne protiv mene, ne protiv vlasti, već protiv svoje zemlje", istakao je Vučić.

Kako je rekao, u zemlji postoje politički akteri koji ne vole svoju zemlju i kojima je samo cilj da Srbiji bude sve gore, ne bi li njima bilo sve bolje.

Istakao je da su bukvalno sve uništavali, jer ih nikada ništa nije interesovalo.

Prema njegovim rečima, to su ljudi za koje ništa drugo nije vredno sem njihove političke fotelje, koju pokušavaju na silu da dobiju.

"Ko su ti ljudi koji idu i traže od predstavnika evropskih zemalja 'nemojte da im otvarate klastere'? Što, da bi zemlja kasnije ili manje napredovala? Ja mislim da će odluka Evropljana mnogo toga da otkrije o njihovom odnosu prema nama, ali mislim da su građani u prethodnom periodu mogli da otkriju mnogo toga o tome ko se kako odnosi prema svojoj zemlji", naveo je predsednik.

Istakao je da lično ima ogromno poverenje u Ursulu Fon der Lajen i Antonija Koštu, kao i u njihov odnos prema Srbiji.

"Što se tiče pojedinih zemalja članica, takođe neću da komentarišem. Svakome je jasno i oko Hrvata i oko Bugara i oko svih drugih. Ono što je važno, to je da su i Francuzi i Nemci i Italijani i Španci i mnogi, mnogi drugi naši prijatelji, od Grka do Portugalaca, Mađara, Rumuna, Poljaka, mnogih drugih, decidno i neupitno za otvaranje Klastera 3 i napretka Srbije", dodao je Vučić.

Naglasio je da onih koji su za otvaranje klastera Srbiji ima mnogo više od onih koji su protiv.

"Ključni uslov uvek je, da znate, sankcije Rusiji", kazao je Vučić i dodao da je samo to u pitanju.

"Samo to je uslov. Rusiji i Belorusiji, jer nismo uveli ni Belorusima tri četvrtine sankcija, nismo ni Belorusima uveli. Nismo hteli da uvodimo sankcije rukovodstvu Belorusije", kazao je.

Na pitanje da li bi Srbija ušla u EU sutra kada bi uveli sankcije Rusiji i Belorusiji, Vučić je istakao da ne bi jer bi tada otvorili pitanje Kosova i Metohije.

"Uvek bi bilo nešto drugo", dodao je.

Vučić je kazao da će Srbija jednog dana biti članica EU, ali da on ne želi da se ponaša kao oni koji su na vlasti bili 2012. godine koji su uvek pred izbore tražili da im se otvori nešto ili da Sporazum o pridruživanju kako bi dobili izbore.

"Nama ništa ne zavisi od toga. Ljudi imaju racionalan pristup i razuman, nikada nisam želeo da tuđim odlukama kupujem volju birača i da ne znam šta objašnjavam ljudima", kazao je Vučić.

Kako je naveo, njemu to ne predstavlja najvažnije pitanje, ali Srbija je sve uradila kako bi bila spremna u potpunosti za otvaranje klastera.

"Čak je i Ivo Davor Štir rekao 'Srbi su pokazali da imaju kapacitete da za kratko vreme mogu da urade ono za šta je drugima potrebno mnogo veće vreme'. U svakom slučaju, to će pokazati ukoliko ne otvorimo, da proces nije zasnovan na zaslugama. A pokazuje i još nešto - da mi imamo ljude u ovoj zemlji koji će sve da urade ne protiv mene, ne protiv vlasti, već protiv svoje zemlje", istakao je Vučić.

Kako je rekao, u zemlji postoje politički akteri koji ne vole svoju zemlju i kojima je samo cilj da Srbiji bude sve gore, ne bi li njima bilo sve bolje.

Istakao je da su bukvalno sve uništavali, jer ih nikada ništa nije interesovalo.

Prema njegovim rečima, to su ljudi za koje ništa drugo nije vredno sem njihove političke fotelje, koju pokušavaju na silu da dobiju.

"Ko su ti ljudi koji idu i traže od predstavnika evropskih zemalja 'nemojte da im otvarate klastere'? Što, da bi zemlja kasnije ili manje napredovala? Ja mislim da će odluka Evropljana mnogo toga da otkrije o njihovom odnosu prema nama, ali mislim da su građani u prethodnom periodu mogli da otkriju mnogo toga o tome ko se kako odnosi prema svojoj zemlji", naveo je predsednik.

Istakao je da lično ima ogromno poverenje u Ursulu Fon der Lajen i Antonija Koštu, kao i u njihov odnos prema Srbiji.

"Što se tiče pojedinih zemalja članica, takođe neću da komentarišem. Svakome je jasno i oko Hrvata i oko Bugara i oko svih drugih. Ono što je važno, to je da su i Francuzi i Nemci i Italijani i Španci i mnogi, mnogi drugi naši prijatelji, od Grka do Portugalaca, Mađara, Rumuna, Poljaka, mnogih drugih, decidno i neupitno za otvaranje Klastera 3 i napretka Srbije", dodao je Vučić.

Naglasio je da onih koji su za otvaranje klastera Srbiji ima mnogo više od onih koji su protiv.

"Ključni uslov uvek je, da znate, sankcije Rusiji", kazao je Vučić i dodao da je samo to u pitanju.

"Samo to je uslov. Rusiji i Belorusiji, jer nismo uveli ni Belorusima tri četvrtine sankcija, nismo ni Belorusima uveli. Nismo hteli da uvodimo sankcije rukovodstvu Belorusije", kazao je.

Na pitanje da li bi Srbija ušla u EU sutra kada bi uveli sankcije Rusiji i Belorusiji, Vučić je istakao da ne bi jer bi tada otvorili pitanje Kosova i Metohije.

"Uvek bi bilo nešto drugo", dodao je.

Vučić je kazao da će Srbija jednog dana biti članica EU, ali da on ne želi da se ponaša kao oni koji su na vlasti bili 2012. godine koji su uvek pred izbore tražili da im se otvori nešto ili da Sporazum o pridruživanju kako bi dobili izbore.

"Nama ništa ne zavisi od toga. Ljudi imaju racionalan pristup i razuman, nikada nisam želeo da tuđim odlukama kupujem volju birača i da ne znam šta objašnjavam ljudima", kazao je Vučić.

Autor: Pink.rs