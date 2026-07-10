Usvojen Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja Pavkov: Važan korak Srbije

Poslanici narodne Skupštine Republike Srbije usvojili su danas Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine, kojim se unapređuje sistem kontrole industrijskih emisija, jača zaštita životne sredine i nastavlja usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa propisima Evropske unije.

Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov istakla je da smo usvajanjem ovog zakona napravili snažan iskorak ka uspostavljanju savremenog, efikasnijeg i transparentnijeg sistema za sprečavanje i kontrolu zagađivanja životne sredine, sa ciljem daljeg unapređenja kvaliteta vazduha, vode i zemljišta, uz istovremeno obezbeđivanje održivog privrednog razvoja.

Usvajanje ovog zakona predstavlja izuzetno važan korak u daljem usklađivanju našeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropske unije i daljem procesu evropskih integracija Republike Srbije. Posebno sam ponosna jer je novi Zakon čak 98,54 odsto usaglašen sa Direktivom o industrijskim emisijama, što potvrđuje kvalitet pripremljenih zakonskih rešenja. Danas smo izglasali uspostavljanje modernijeg i efikasnijijeg sistema kontrole industrijskih emisija, uz primenu najboljih dostupnih tehnika, uvođenje bržeg, jasnijeg i efikasnijeg postupka izdavanja i kontrole integrisanih dozvola, uz jaču odgovornost zagađivača i strože mehanizme kontrole. Ipak, ono što je najvažnije jeste da je ovaj zakon donet pre svega u interesu građana Srbije, jer doprinosi višem nivou zaštite životne sredine i kvalitetnijem životu svih naših građana“, rekla je Pavkov.

Ministarka je istakla i da su njegovim usvajanjem poslanici Narodne skupštine Republike Srbije poslali jasnu poruku, a to je da Srbija želi da usvaja nove standarde, održivi razvoj i sinergiju ekonomije i zaštite životne sredine, u najboljem interesu građana Srbije.

Nastavljamo usklađivanje sa propisima Evropske unije, kao deo šire politike i strateške odluke da Srbija nastavi da se razvija i to na održiv način, u skladu sa vizijom i strategijom koju je postavio predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, a koju Vlada Republike Srbije dosledno sprovodi, dodala je Pavkov.

Autor: D.B.