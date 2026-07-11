KONAČNO SU POKAZALI PRAVO LICE: Blokaderi bi da ODUZMU PRAVO GLASA penzionerima – sledeći korak otimanje imovine?!

Dok se "blokaderi" javnosti predstavljaju kao borci za nekakvu "budućnost", njihovi pravi ciljevi polako izlaze na videlo. Najnoviji skandalozni stavovi koje promovišu njihovi simpatizeri na društvenim mrežama potvrđuju ono o čemu se dugo šuškalo – za ove ljude, penzioneri nisu građani ove zemlje, već "kamen spoticanja" koji treba ukloniti!

Najnovija objava na društvenoj mreži X (bivši Tviter) ogolila je svu surovost i mržnju koju ovi ljudi gaje prema najstarijoj populaciji. Uz poruku da „penzioneri treba da uživaju u penziji, ali ne i da glasaju“, sledbenici „blokaderske“ ideologije direktno udaraju na osnovna demokratska prava onih koji su ovu zemlju gradili.

"Kamen spoticanja" – novi rečnik mržnje

Ovo nije samo jedan izolovan tvit, već matrica ponašanja. Kada nekoga nazovete „kamenom spoticanja“, vi ga dehumanizujete. To je opasan govor koji nas vodi pravo u diktaturu gde pravo glasa imaju samo „podobni“ i „mladi“, dok oni koji su život posvetili ovoj zemlji bivaju gurnuti na marginu.

Građani s pravom pitaju: Šta je sledeće? Ako danas traže da im se oduzme pravo glasa, da li će sutra tražiti da im se oduzme imovina? Hoće li ukinuti penzije jer im one „troše budžet“? Hoće li sledeći biti svi oni koji se usude da ne misle kao blokaderska elita?

Ko su ovi ljudi koji bi da kroje sudbinu Srbije?

Sve jasnije postaje da blokade i protesti nisu bili usmereni ka boljitku, već ka stvaranju društva u kojem će se prava deliti po njihovim merilima. Dokle god se ovakvi stavovi otvoreno promovišu, blokaderi ne mogu da se kriju iza priče o "demokratiji". Ovo što oni zastupaju je čist fašizam u pokušaju – pokušaj da se jedna grupa građana potpuno obezvlasti.

Penzioneri, ne dajte se prevariti! Ovo je njihovo pravo lice – lice onih koji bi da vam oduzmu glas, a potom i sve ostalo što ste decenijama sticali.

Vreme je da se cela Srbija zapita: Da li želimo društvo u kojem će šačica "blokadera" odlučivati ko ima pravo glasa, a ko ne?

Autor: D.S.