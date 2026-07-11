SKANDAL USRED BEOGRADA: Blokaderi na fakultet doveli hrvatske medije da pljuju po Srbiji! Napadaju Vučića jer brani srpske žrtve (VIDEO)

Dok se "blokaderi" i pojedini akademski krugovi predstavljaju kao borci za nekakvu "slobodu", u javnost isplivavaju dokazi o njihovoj pravoj agendi. Profesorka Filozofskog fakulteta u Beogradu, Dubravka Stojanović, još je pre godinu dana u intervjuu za hrvatske medije, snimljenom usred institucije u Beogradu, brutalno napala srpski obrazovni sistem i predsednika Aleksandra Vučića zbog odnosa prema srpskim žrtvama.

Dok se Srbija suočavala sa brojnim izazovima, profesorka Stojanović je hrvatskom novinaru Ladislavu Tomičiću iznosila teze koje direktno diskredituju nacionalni identitet naše zemlje.

Nacionalni predmeti kao "tor"

U razgovoru koji sada, iz perspektive kasnijih studentskih blokada i političkih pritisaka, dobija sasvim novu dimenziju, Stojanovićeva je srpski jezik, istoriju i geografiju označila kao instrumente kontrole:

„To su predmeti koji imaju zadatak da vas stave u tor vaše nacije i da vam kažu kakav treba da bude vaš identitet. Ja ne razumem drugačije tu poruku“, rekla je Stojanovićeva, dok su obrazovni sistem Srbije pokušali da predstave kao mehanizam za stvaranje "podanika", a ne građana.

Smetaju im "Oluja" i Košare

Najstrašniji deo intervjua usledio je kada je Stojanovićeva otvoreno napala predsednika Srbije Aleksandra Vučića jer se usudio da govori o srpskom stradanju. Njoj je zasmetalo što Srbija obeležava dane sećanja na žrtve „Oluje“ i bitku na Košarama, kao i što su o tim događajima snimljeni filmovi.

„Vučić, naravno, ne postavlja pitanja odgovornosti Srbije, ali Vučić izvlači ‘Oluju’ i bitku na Košarama. Dakle, ponovo srpske žrtve. I od njih pravi celu priču o ratovima devedesetih“, navela je ona, otvoreno kritikujući državu što uopšte neguje kulturu sećanja na sopstvene žrtve.

Matrica "blokadera"

Ovakvi istupi, snimljeni u srcu beogradskog fakulteta za potrebe hrvatskih medija, potvrđuju tezu da su nedavni protesti i blokade fakulteta bili samo deo šireg projekta političke destabilizacije. Dok se stvara atmosfera u kojoj je "sramota" biti ponosan na svoju istoriju, isti ti akteri u svojim redovima gaje narativ da je svaka odbrana srpskih nacionalnih interesa zapravo "manipulacija".

Da li je ovo ta "akademska sloboda" – da se iz srca Beograda, pred stranim kamerama, sopstvena država optužuje za stvaranje "podanika" samo zato što ne želi da zaboravi svoje žrtve i svoje heroje sa Košara?



Autor: D.S.