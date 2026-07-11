Totalna panika u Zagrebu: Pariz ima novu strategiju, Srbija je ključna zemlja na Balkanu

Srbija je ključna zemlja na Balkanu a Beograd igra ključnu ulogu u novoj francuskoj politici.

Ova saznanja obelodanili su hrvatski mediji - konkretno Poslovni dnevnik koji je objavio članak pod naslovom "Nova strategija Pariza: Beograd je ključ Balkana".

U tekstu koji potpisuje Ines Šabalić ističe se da je Evropska komisija nedavno donela pozitivno mišljenje o Srbiji za otvaranje Klastera 3, upravo na insistiranje Pariza.

U članku se govori i o prodaji novih aviona "rafal", što se tumači kao deo šire strategije Jelisejske palate prema Zapadnom Balkanu, koja je vremenski određena na period od trideset do pedeset godina.

- U tom razdoblju svašta se može dogoditi, a i mnogo toga dogodiće se i pre. Ko zna gde će za pet ili deset godina biti NATO, gde EU, a nervoza Hrvatske prema naoružavanju Srbije sigurno se neće smanjiti - piše između ostalog u tekstu.

U istom tekstu govori se i o ekonomskim vezama Beograda i Pariza i konstatuje da u Srbija posluje 130 francuskih kompanija koje zapošljavaju oko 13 hiljada ljudi.

Sve ovo, kako se navodi u tekstu, izaziva nervozu u Zagrebu.

Autor: A.A.