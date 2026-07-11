Lider PS i senator Srpske, Vulin: Umorni su Srbi da se pravdaju što su pretekli i što nas još ima

Srbi su umorni od obaveznog ponavljanja da poštuju svaku žrtvu i da razumeju bol svake nacije. Umorni smo jer znamo da nikada u odgovor ne stigne izjava saučešća našim majkama, poručio je lider Pokreta socijalista i senator Republike Srpske Aleksandar Vulin.

- Srbi su umorni od uzaludnog čekanja da se prestane preuveličavati broj stradalih u Srebrenici i da se mrtvi sa spiska stradalih u Srebrenici ne pronalaze živi u drugim državama i kontinentima. Umorni su Srbi od ignorisanja srpskih žrtava sahranjenih u Bratuncu čije se ime zna i čiji broj ne raste kako vreme odmiče - rekao je Vulin i dodao:

- Umorni su Srbi kada čuju Evropsku komisiju koja plače nad Srebrenicom i stradalim civilima i vojnicima ali nikada nije pustila ni jednu suzu ni nad jednim srpskim detetom ubijenim ni u Bljesku, ni u Oluji, ni nad jednim zaklanim srpskim detetom u Podrinju, Krajini, Sarajevu, Hercegovini, ni jednu suzu za srpskim detetom zaklanim od Šiptara na Kosovu i Metohiji ili ubijenim u NATO bombardovanju.

- Umorni smo od pravdanja što smo pretekli i što nas još ima. Umorni su Srbi od 11. jula u kome svake godine moraju da gledaju Nasera Orića koga ljube majke Srebrenice i zahvaljuju mu za na Božić poklanu Kravicu i sav Birač i Podrinje. Nikog osim nas naše rane ne bole i samo nama nedostaju naša pobijena deca. Dosta smo plakali nad tuđim grobovima i nadali se da će neko zaplakati i nad našim humkama. Dosta je, neka svako žali svoje", rekao je Vulin.

Autor: A.A.