Zahvaljujući Vučiću izbegnut kolaps železničkog saobraćaja na relaciji Beograd-Bar

Miroslav Brajović uputio je javnu zahvalnost predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i državnom rukovodstvu zbog brze pomoći nakon kvara u Elektrovučnoj podstanici Mojkovac, čime je omogućeno nesmetano funkcionisanje pruge Beograd-Bar.

"Imam moralnu obavezu da se, po ko zna koji put, javno zahvalim predsedniku Republike Srbije gospodinu Aleksandru Vučiću, kao i njegovim saradnicima – ministarki građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandri Sofronijević, ministru spoljnih poslova Marku Đuriću i generalnom direktoru Infrastrukture Srbije Zoranu Jeftiću. Građani Crne Gore treba da znaju da je kvar transformatora (EVP) u Elektrovučnoj podstanici Mojkovac ozbiljno ugrozio funkcionisanje železničkog saobraćaja na koridoru Beograd–Bar", rekao je on.

Kako je dodao, "da nam Srbija nije odmah izašla u susret i omogućila napajanje sa svog sistema, posledice bi bile nesagledive – od prekida teretnog i putničkog saobraćaja, preko ogromne štete za Montekargo, Održavanje železničkih voznih sredstava i Luku Bar, pa sve do ugrožavanja turističke sezone i ukupne privrede Crne Gore."

"Naravno, rukovodstvo Infrastrukture Crne Gore čini sve što je u njihovoj mogućnosti da otkloni nastalu havariju. Zato ovu zahvalnost iznosim javno. Činjenice su važnije od politike. Oni koji danas kritikuju Srbiju i predsednika Aleksandra Vučića, da sam na njihovom mestu, preispitao bih da li predsednik i Srbija to uopšte zaslužuju posle svega što čine za građane Crne Gore. Činjenica je da je upravo Srbija pomogla da jedna od najvažnijih ekonomskih žila kucavica Crne Gore nastavi da funkcioniše, kao i da više od dve hiljade radnika nastavi da izdržava svoje porodice od svog rada", rekao je Brajović.

Ovo, međutim, nije prvi put da se Srbija i njen predsednik gospodin Aleksandar Vučić prema Crnoj Gori odnose krajnje ozbiljno, državnički, pa i humano, dodao je on.

"Hvala za pomoć tokom pandemije – za respiratore i vakcine. Hvala što nikada niste dozvolili da stane železnički koridor Beograd–Bar. Hvala što ni u najtežim vremenima niste uskraćivali osnovne životne namirnice građanima Crne Gore. Hvala za svakog našeg čoveka kojem je bilo potrebno lečenje u Srbiji, a kome ste pomogli ne pitajući kako se zove, kojoj veri ili naciji pripada. Posebno sam ponosan što Vas nikada nisam molio za sebe niti svoju porodicu, već isključivo za građane Crne Gore. To činim i danas. Verujem da će doći vreme kada ćemo shvatiti da Srbija i Crna Gora ne mogu jedna bez druge. Tada odgovorno tvrdim da će svima biti bolje. Zahvalnost za učinjeno dobro nije znak slabosti, već dostojanstva i velike hrabrosti. Hvala, Srbijo. Hvala, gospodine predsedniče Aleksandre Vučiću", saopštio je Miroslav Brajović.