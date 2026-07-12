Kite se tuđim perjem! Srpska policija uhapsila, Crna Gora se hvali svojim 'uspehom'

V.V. uhapšen je u Beogradu u akciji srpske policije, a potpredsednik Vlade Crne Gore Aleksa Bečić ubrzo se pohvalio da je reč o još jednoj velikoj pobedi crnogorskog sektora bezbednosti, pišu mediji.

Prema pisanju medija, iako je hapšenje izvršeno u Srbiji po međunarodnoj poternici, potpredsednik Vlade Crne Gore Aleksa Bečić požurio je da se javno pohvali ovom akcijom, pripisujući zasluge svojoj strani.

Kako prenosi crnogorski portal "Pobjeda", Bečić pohvalio se hapšenjem V.V. u Beogradu, ocenjujući da je reč o još jednoj velikoj pobedi crnogorskog sektora bezbednosti. On je poručio da se nastavlja niz hapšenja najtraženijih begunaca, ističući da Crna Gora, uz međunarodnu saradnju, vodi odlučnu borbu protiv organizovanog kriminala i da više niko neće imati zaštitu države.