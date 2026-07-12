Nova pravna bitka Hašima Tačija: Traži izlazak iz pritvora uz milionsku garanciju

Osvedočeni terorista i koljač Hašim Tači, bivši komadant tzv. Oslobodilačke vojske Kosova (OVK), ponudio je, verovali ili ne, 50 hiljada evra Specijalnom sudu za ratne zločine u Hagu za puštanje na uslovnu slobodu, javljaju mediji na albanskom jeziku sa KiM.

Tači je u svom zahtevu naveo da bi, u slučaju puštanja na uslovnu slobodu, "vreme provodio u naselju na perifiriji Prištine sa sinom i suprugom".

Mediji prenose da se ovaj zahtev odnosi na slučaj u kome je optužen za ometanje pravde, a kako navode, očekuju da će u slučaju koji se vodi protiv njega za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti biti oslobođen optužbi.

Podsetimo, Specijalizovana veća u Hagu zakazala su za 16. septembar izricanje presude u predmetu protiv bivših vođa tzv. OVK Hašima Tačija, Kadrija Veseljija, Redžepa Seljimija i Jakupa Krasnićija, nakon što je prethodno objavljivanje presude je bilo predviđeno za 20. jul.

Pretresno veće tog suda obrazložilo je da je većanje produženo u skladu s Pravilnikom o postupku i dokazima. Produženje je, kako se navodi u saopštenju objavljenom na sajtu Specijalizovnih veća, bilo potrebno zbog velikog obima predočenog dokaznog materijala i složenosti predmeta, "kako bi se omogućila pravična, sveobuhvatna i valjana ocena dokaznih spisa".

Bivše vođe tzv. OVK - Tači, Veselji, Seljimi i Krasnići terete se po osnovu individualne krivične odgovornosti u šest tačaka optužnice za zločine protiv čovečnosti i u četiri tačke za ratne zločine.

Iznošenje završnih reči je okončano 18. februara, a Specijalno tužilaštvo je predložilo sudu da četvoricu bivših lidera tzv. OVK osudi na kazne od po 45 godina po optužnici za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti.

Autor: S.M.