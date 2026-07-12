Senator Srpske i lider PS, Vulin: Od 30 članova Vlade Srbije na komemoraciji u Zalazju nema ni jednog

Senator Republike Srpske i lider Pokreta socijalista Aleksandar Vulin podestio je na stravičan zločin počinjen u srpskim selima Biljače, Zalazje, Sase i Zagone.

"12. jula 1992. muslimanske snage pod komandom Nasera Orića upale su u srpska sela Biljače, Zalazje, Sase i Zagone. Ubijeno je 69 Srba, zarobljeno 22 a za njih 10 ni danas se ne zna gde su im kosti, zna se da su odvedeni u grad Srebrenicu a zna se i da je sudija Slobodan Ilić u Zalazju mučen i ubijen. Pre nego što ga je zaklao sudiji Iliću je nožem oči iskopao Naser Orić. Na istom mestu, u selu Zalazju i Srebrenici, 14. i 15. juna 1943. ustaše su ubile 229 Srba od toga 80 dece. Vlada Srbije ima premijera i 29 ministara, od 30 članova na komemoraciji u Zalazju nema ni jednog. 11. jula u Potočarima na dženazi stradalim Srebreničanima Vlada Srbije je bila zastupljena sa jednim ministrom, 11. jula 2026. Evropska unija je ponovila duboku tugu zbog muslimanskih žrtava u Srebrenici, 12. jula 2026. Naser Orić je slobodan i nikada osuđen. Srbi šta vam nije jasno?", poručio je senator Republike Srpske i lider Pokreta socijalista Aleksandar Vulin.

Autor: S.M.