'NE DAJ BOŽE DA SU BILI PENALI, ISPALO BI DA JE VULEVIĆ UHAPSIO SAM SEBE' Knežević u svom stilu pecnuo crnogorski MUP za prisvajanje rezultata srpske policije

- Kad sam sinoć počeo da gledam Argentinu, informacija je bila da je srpska policija uhapsila Vuka Vulevića. Kad se završila utakmica, shvatam da je u produžecima u stvari crnogorska policija uhapsila Vulevića.

- Što se sve izdešava u 120 minuta. Ne daj Bože da su bili penali, ispalo bi da je Vulević uhapsio sam sebe i predao se našoj policiji u Dobrakovu, opisao je Milan Knežević (DNP) beskrajno duhovito i u svom stilu sve što se sinoć izdešavalo pecnuvši crnogorsku policiju za prisvajanje tuđih odnosno rezultata srpske policije za hapšenje Beranca Vuka Vulevića.

Podsetimo, Aleksa Bečić, zamenik premijera Crne Gore Milojka Spajića, pohvalio se u crnogorskim medijima da je uhapšen odbegli Beranac Vuk Vulević koji se nalazio na crvenoj Interpolovoj poternici.

Bečić je obelodanio kako je ovo "još jedna sjajna vest za sektor bezbednosti u Crnoj Gori", ali je zaboravio na "detalj" da je Vulevića u Srbiji uhapsila srpska policija!

Tim povodom danas seoglasio i MUP Srbije koji je saopštio da su lociranje, planiranje akcije i hapšenje Vuka Vulevića u Beogradu rezultat rada domaćih policijskih službi.

Naime, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije ukazuje da su operativna saznanja koja su dovela do lociranja i jučerašnjeg hapšenja V. V. u Beogradu, kao i planiranje i sprovođenje same akcije, rezultat rada pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.

Reč je o Vuku Vuleviću iz Berana za kojim je bila raspisana međunarodna poternica Interpola Podgorica za krivična dela organizovanje kriminalne grupe i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, Krivičnog zakona Crne Gore.

- Pripadnici Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za posebne akcije i Policijske uprave za grad Beograd, Interventne jedinice 92, realizovali su akciju hapšenja na teritoriji Republike Srbije, postupajući u skladu sa zakonom i svojim nadležnostima - saopštio je MUP.

Međunarodna policijska saradnja, postupanje po međunarodnim poternicama i razmena informacija sa partnerskim službama predstavljaju redovan i značajan segment borbe protiv organizovanog kriminala. Ipak, radi preciznog informisanja javnosti, neophodno je jasno razlikovati međunarodnu saradnju od operativnog rada koji je neposredno doveo do lociranja, planiranja i realizacije konkretnog hapšenja.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije poručuje da će nastaviti i dalje da profesionalno sarađuje sa svim partnerskim službama u borbi protiv organizovanog kriminala.

Autor: A.A.