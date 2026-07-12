Brnabić u Crepaji sa meštanima: Ni pljuskovi nisu mogli da spreče naše druženje

Predsednica Skupštine Ana Brnabić otišla je u mesto Crepaji, u Kovačici i tom prilikom razgovarala sa meštanima.

Brnabić se oglasila na društvenim mrežama i istakla da ni pljuskovi nisu mogli da spreče druženje sa narodom.

''Danas sam prepodne provela sa divnim ljudima u Crepaji, u Kovačici. Ni pljuskovi nisu mogli da spreče naše druženje, razgovore, zajedništvo. Došla sam i ovde da se zahvalim našem narodu, svim našim predivnim ljudima, bez obzira da li su Srbi, Mađari, Slovaci ili Rumuni, na ogromnoj i stalnoj podršci našem predsedniku Vučiću, našoj državi i našim institucijama'', istakla je Brnabić na svom Instagram profilu.

Brnabić je naglasila da će uskoro izbori i da se jasno videlo šta je plan blokadera.

''Pored večite mržnje i podela koje promovišu blokaderi, u poslednjih nedelju dana smo mogli da čujemo da im je plan i da penzionerima oduzmu pravo glasa, a da žene nazivaju prostitutkama i da se čak i ne stide uvreda na račun žena. Naša politika je potpuno drugačija od blokaderske - naša politika je ujedinjena Srbija! Svi su važni, sa svima treba razgovarati, a posebno poštovanje imamo prema naṣ̌im starijim sugrađanima i ženama. Njima dugujemo i posebnu zahvalnost za sve što rade za svoje porordice i našu zemlju. Na izborima će ljudi moći da biraju između ujedinjene Srbije i Srbije podela, između pobedničke i podaničke Srbije! Živela Srbija i naš predivni narod!'', napisala je Brnabić.

Autor: A.A.