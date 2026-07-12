GLIŠIĆ U 'HIT TVITU' O NAPADU NA PENZIONERE: Blokaderi vređaju svakog ko drugačije misli, to govori o tome koliko su duboko zagazili u fašizam

U fokusu večerašnjeg izdanja emisije "HIT TVIT" našlo se niz ključnih političkih i društvenih pitanja. Pored dilema oko evropskih integracija i otvaranja klastera, posebna pažnja bila je posvećena skandaloznom ponašanju blokadera na ulicama.

U emisiji je analizirano zašto su upravo penzioneri i žene postali mete uvreda i pretnji od strane blokadera, kao i kome to u Srbiji smetaju sopstveni građani. Bilo je reči i o tome zašto nije dovoljno da Srbija učini sve što je potrebno da bi otvorila klaster 3, kao i o ostalim aktuelnim dešavanjima na političkoj sceni.

Gosti večerašnje emisije bili su: Darko Glišić, predsednik Izvršnog odbora SNS-a, Andrea Veskov, novinar, kao i novinar Uroš Piper.

Gledaoci su u toku emisije mogli da glasaju za predloge na Fejsbuk stranici Hit tvit i na Tviter nalogu hit_tvit. Takođe, gledaoci se mogu uključiti i glasati uživo u samoj emisiji.

PREDLOG BROJ 1 - Penzioneri

Govoreći o ovom predlogu Glišić je rekao da u Srbiji postoji preko 1.650.000 penzionera i istakao da ne bi analizirao koliko godina ima podrška SNS-a, već istakao da je važno ono što se radi za narod.

- Država poslednjih godina pokušava da sve svoje građane zbrine... Što se tiče monstruoznih izjava koje smo čuli, moram da kažem da zaslužuju najgoru moguću osudu - kazao je Glišić.

Naveo je da ga ipak te izjave ne iznenađuju, jer su neki blokaderi pokušali da zapale žive ljude.

- Kada postoje ti ljudi koji pozivaju da se eliminiše jedan broj ljudi zbog toga što imaju nešto više godina, to govori o tome koliko su duboko zagazili u taj fašizam - istakao je Glišić.

Podsetio je na novinara koji je dobio batine na njihovoj tribini jer je samo postavio pitanje.

- Potpuno jedno ludilo ljudi koji su u stanju da kad treba javno da se obrate kažu da nemaju ime, moraju da isporuče samo ono što im se isporuči - ocenio je Glišić i istakao da treba pustiti ljude da misle onako kako žele.

Kako kaže, blokaderi vređaju svakog ko misli drugačije.

Veskov je pitala kada je postalo normalno da se ovako nešto kaže i istakla da su penzioneri postali meta, a da su oni ti koje treba poštovati zbog svega što su prošli.

- Poželeti nekome smrt jeste određena doza ludila, jezivosti. Jeste simbolika da se stekne utisak da je glasačko telo SNS-a 65 plus, a poslednji dokaz je i skup SNS-a - naglasila je ona.

Veskov je naglasila da je potrebno kažnjavati za ovako ružne izjave.

Komentarišući prilog u kojem se osuđuju uvrede na račun penzionera Piper kaže da će blokaderi napasti svakog ko im se suprotstavi.

- Čak i ljudi iz njihovih redova su meta, ako kažu da se slažu sa njima i dodaju jedno ''ali''- ocenio je Piper.

Podsetio je na događaje u Kambodži kada su Crveni Kmeri svo obrazovano i starije stanovništvo poslali na radna polja i logore.

- Mi smo imali već jedan eksperiment sa mladošću koja je došla na vlast... Meni liči na to - naveo je Piper i podsetio na ogroman broj žrtava tada.

Upitana o opozicionom političaru koji je rekao da je Vučić u nezgodnijoj situaciji jer stariji ljudi neće još duže živeti Glišić je dodao da je taj čovek pripadnik blokaderskih kmera i da kada se slušaju te izjave, pitate se ko je otvorio vrata ludnice.

- Ko upravlja tim ljudima da takve stvari izgovaraju - upitao je Glišić.

Veskov je apelovala da se vratimo na početak i upitala kada je postalo normalno da se zakon ne poštuje.

- Nije normalno da par ljudi blokira ulice, nije normalno da se neko stanizuje na društvenim mrežama - istakla je ona i naglasila da je potrebno kažnjavati krivična dela.

Povodom toga što su se pojedini blokaderi prisetili izjave Vesne Čipčić Piper kaže da je za njih svaka diskriminacija u kojoj vide svoje političke protivnike prihvatljiva i dodao da prosek godina na blokaderskim listama pokazuje sve.

- Oni će sebi sve tolerisati, i sutra kada bi bili vlast za njih bi bilo normalno da zabrane političke stranke i televizije... Oni najavljuju sve najgore. Uvek će im neko biti meta, čak neko i iz njihovih redova - ocenio je Piper.

Upitan o realizaciji pomoći građanima Glišić kaže da misli da će ona početi i ranije.

- Možemo da očekujemo da će pomoć najstarijima, ali i punoletnim građanima početi ranije... Dobra stvar je da se vraćamo u normalu i da stvari dolaze na svoje - rekao je Glišić.

Kako je rekao, da nije bilo blokaderskog terora svako bi imao par stotina primanja više.

- Mi smo prošle godine pretrpeli štetu raznoraznim stvarima koje su činili i blokadama puteva. Ljudi koji su želeli da investiraju ovde okrenuli su se negde.. - naveo je Glišić.

On je pozvao ljude da glasaju na izborima i istakao da će biti uskoro, što je i sam predsednik Vučić rekao.

- Da sam na njihovom mestu ne bih žurio sa izborima - rekao je Glišić i dodao da je njihova iluzija da imaju veliku podršku i istakao da treba da izađu da razgovaraju sa narodom.

Veskov je govoreći o Tužilaštvu za ratne zločine u Novom Sadu i Sneži Stanojković rekla je da tamo postoje ljudi koji profitiraju na našoj nesreći i precizirala da je ona napadnuta jer ne želi to da radi.

- Napada je Bruno Vekarić. Upitna je namera svega što radi - kazala je Veskov.

Upitana da li prelazi na valjevske medije Veskov navodi da želi da se pozabavi slučajem u kojem su policajci tri sata trpeli torturu i onda tek reagovali.

- Imali smo snimke, kada se dogodila ta čuvena noć 14. avgusta u Valjevu, oni su tri sata maltretirali policajce - podsetila je ona i dodala da su se kamere blokaderskih medija upalili tek nakon tri sata.

Ona je rekla da se pravi čitava farsa i da je Dolovac izmestila slučaj.

Glišić se nadovezao i rekao da zahvaljujući tim policajcima nije bilo mrtvih te noći u Valjevu.

PREDLOG BROJ 2 - Crna Gora, opet

Komentarišući ovaj predlog Glišić je rekao da je Crna Gora kolonizovana od jedne države u okruženju.

- Ono što im nedostaje od prethodnog režima koji je želeo da uništi i crkve, jedina je razlika što to još nisu počeli da rade. Rade sve da se dodvore svom kolonizatoru, a to je Hrvatska i sve rade da nanesu štetu jednoj trećini svojih građana - kazao je Glišić i dodao da će se sve promeniti tamo pred izbore i da će početi da Srbuju.

Kako je rekao, to će biti nova podvala da se dodvore Srbima.

- Videćete kako će pred izbore da se sete srbovanja, a pre toga će da bude posle Mila Milo - ocenio je Glišić.

Kako je rekao, Milan Knežević je sačuvao obraz i odoleo svim izazovima.

Veskov je rekla da se u Crnoj Gori i Hrvatskoj godinama stvarao veštački nacionalizam i da su se pojedini ljudi odrodili od svog porekla.

Ona je podsetila i na vojni trojni pakt koji je nastao u vreme blokaderskih protesta.

- Ovo što se radi, radi se sa tendencijom da se Srbija naruši - ocenila je Veskov.

Piper je rekao da je njegov deda iz Berana i ocenio da misli da se on u grobu prevrće zbog vlasti u Crnoj Gori poslednjih godina.

- Sve dok Srbija pokušava da bude jaka, za to njih nije dobro - ocenio je Piper rekavši da smo neprijatelj iako pružamo ruku i dodao da je to zbog uspeha naše zemlje:

Prosto, ne žele jaku Srbiju.

Upitan šta se dogodilo sa Mandićem Glišić je rekao da ima razočarenje u vezi njegovog nastupa.

- Izgleda da je zaboravio šta je bio i koje je stavove zastupao - kazao je on. i dodao da politike bez kičme brzo pretrpe promene.

PREDLOG BROJ 3 - EU

Glišić je rekao da postoji politička igrarija onih koji bi uvek našli način da nas blokiraju.

- Svi znamo da se Hrvatska nikada neće složiti sa tim da Srbija napreduje... Baltičke zemlje su opsednute mržnjom prema Rusiji, mere se time ko koliko mržnje pokazuje prema Rusiji, a mi želimo da vodimo uravnoteženu politiku i da standard raste - naveo je Glišić.

Prema njegovim rečima, da li je to dovoljno za EU nije toliko važno, koliko je važno da li je dobro građanima Srbije.

Povodom izjave Grbića Piper kaže da je on potpuno u pravu i da je EU sada u odnosu na pre 20 godina mnogo drugačija.

- Da budemo potpuno realni, da proteramo državljanje Rusije i da uvedemo sankcije Aleksandar Vučić bi bio nominovan za Nobelovu nagradu... To je potpuno političko pitanje - istakao je Piper govoreći o Klasteru 3.

Kako je rekao, ne može da razume pojedine opozicionare koji svoju zemlju tužakaju u EU.

Veskov se nadovezala i rekla da ovo što su oni radili ne može da se svrsta u diplomatske aktivnosti.

Upitan o objektivnim kriterijumima EU, a imenovanju nepristrasnog izaslanika Glišić kaže da se nasmejao na to da oni imaju objektivne kriterijume.

- Na mnogo mesta se videlo da su oni sve, samo ne objektivni - naglasio je Glišić i dodao da je izbor izvestioca Tonina Picule poruka da ne samo da nisu obkektivni, već i da hoće da nam napakoste.

PITANJA IZ STUDIJA

Ana je upitala Pipera šta treba Srbija da uradi da bi otvorila novi Klaster:

- Politička je odluka. Mi ne možemo mnogo toga da uradimo sad. Mi možemo da nastavimo da radimo ono što je bitno za građane Srbije - istakao je Piper.

Dušan je pitao za Srebrenicu na šta je Veskov rekla da u svemu mora da postoji reciprocitet i da mora da se priča o žrtvama svih naroda.

- Ideja je da se Srbija unizi kao država koja je jedna veličina na Balkanu - navela je Veskov i dodala da se sve svodi da se unizi politika Srbije i uvek pružena ruka.

Vanja je upitala Glišića da li političke borbe opravdavaju uvrede na račun penzionera:

-Ne može nikad da bude politički opravdano da vređate ljude - odgovorio je Glišić i rekao da je to i ružno i nevaspitano.

Glišić je rekao da kada uđe u redosled gluposti koje su izjavili, ovo nije iznenađenje.

- Videćete u narednim mesecima još gorih izjava... Srbi su neverovatan narod, ja sam mnogo ponosan što sam pripadnik naroda gde bez obzira na registarsku tablicu niko nije ugrožen. Niko ih ne dira - kazao je Glišić i dodao da se dešava linč sa srpskim tablicama i u Crnoj Gori.

GLASANJE

Tri glasa gledalaca otišla su za predlog broj 1.

Piper je glasao za predlog broj 1 negativno.

Glišić je glasao za pedlog broj 1 i istakao da način ophođenja prema penzionerima zaslužuje svaku osudu.

Veskov je isto glasala negativno za predlog broj 1 i istakla da je ovo pokazatelj da oni ne čuvaju ni porodicu, što je velika opasnost.

Predlog koji je odneo najviše glasova je predlog broj 1 i osuda blokaderskih reči upućenih penzionerima.

Autor: A.A.