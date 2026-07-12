UPRAVO NA TV PINK! GLIŠIĆ: Blokaderi vređaju svakog ko drugačije misli, to govori o tome koliko su duboko zagazili u fašizam

U fokusu večerašnjeg izdanja emisije "HIT TVIT" naći će se niz ključnih političkih i društvenih pitanja. Pored dilema oko evropskih integracija i otvaranja klastera, posebna pažnja biće posvećena skandaloznom ponašanju blokadera na ulicama.

U emisiji će se analizirati zašto su upravo penzioneri i žene postali mete uvreda i pretnji od strane blokadera, kao i kome to u Srbiji smetaju sopstveni građani. Biće reči i o tome zašto nije dovoljno da Srbija učini sve što je potrebno da bi otvorila klaster 3, kao i o ostalim aktuelnim dešavanjima na političkoj sceni.

Gosti večerašnje emisije su: Darko Glišić, predsednik Izvršnog odbora SNS-a, Andrea Veskov, novinar, kao i novinar Uroš Piper.

Gledaoci u toku emisije mogu da glasaju za predloge na Fejsbuk stranici Hit tvit i na Tviter nalogu hit_tvit. Takođe, gledaoci se mogu uključiti i glasati uživo u samoj emisiji.

PREDLOG BROJ 1 - Penzioneri

Govoreći o ovom predlogu Glišić je rekao da u Srbiji postoji preko 1.650.000 penzionera i istakao da ne bi analizirao koliko godina ima podrška SNS-a, već istakao da je važno ono što se radi za narod.

- Država poslednjih godina pokušava da sve svoje građane zbrine... Što se tiče monstruoznih izjava koje smo čuli, moram da kažem da zaslužuju najgoru moguću osudu - kazao je Glišić.

Naveo je da ga ipak te izjave ne iznenađuju, jer su neki blokaderi pokušali da zapale žive ljude.

- Kada postoje ti ljudi koji pozivaju da se eliminiše jedan broj ljudi zbog toga što imaju nešto više godina, to govori o tome koliko su duboko zagazili u taj fašizam - istakao je Glišić.

Podsetio je na novinara koji je dobio batine na njihovoj tribini jer je samo postavio pitanje.

- Potpuno jedno ludilo ljudi koji su u stanju da kad treba javno da se obrate kažu da nemaju ime, moraju da isporuče samo ono što im se isporuči - ocenio je Glišić i istakao da treba pustiti ljude da misle onako kako žele.

Kako kaže, blokaderi vređaju svakog ko misli drugačije.

Veskov je pitala kada je postalo normalno da se ovako nešto kaže i istakla da su penzioneri postali meta, a da su oni ti koje treba poštovati zbog svega što su prošli.

- Poželeti nekome smrt jeste određena doza ludila, jezivosti. Jeste simbolika da se stekne utisak da je glasačko telo SNS-a 65 plus, a poslednji dokaz je i skup SNS-a - naglasila je ona.

Veskov je naglasila da je potrebno kažnjavati za ovako ružne izjave.

Komentarišući prilog u kojem se osuđuju uvrede na račun penzionera Piper kaže da će blokaderi napasti svakog ko im se suprotstavi.

- Čak i ljudi iz njihovih redova su meta, ako kažu da se slažu sa njima i dodaju jedno ''ali''- ocenio je Piper.

Podsetio je na događaje u Kambodži kada su Crveni Kmeri svo obrazovano i starije stanovništvo poslali na radna polja i logore.

- Mi smo imali već jedan eksperiment sa mladošću koja je došla na vlast... Meni liči na to - naveo je Piper i podsetio na ogroman broj žrtava tada.

Upitana o opozicionom političaru koji je rekao da je Vučić u nezgodnijoj situaciji jer stariji ljudi neće još duže živeti Glišić je dodao da je taj čovek pripadnik blokaderskih kmera i da kada se slušaju te izjave, pitate se ko je otvorio vrata ludnice.

- Ko upravlja tim ljudima da takve stvari izgovaraju - upitao je Glišić.

Veskov je apelovala da se vratimo na početak i upitala kada je postalo normalno da se zakon ne poštuje.

- Nije normalno da par ljudi blokira ulice, nije normalno da se neko stanizuje na društvenim mrežama - istakla je ona i naglasila da je potrebno kažnjavati krivična dela.

Povodom toga što su se pojedini blokaderi prisetili izjave Vesne Čipčić Piper kaže da je za njih svaka diskriminacija u kojoj vide svoje političke protivnike prihvatljiva i dodao da prosek godina na blokaderskim listama pokazuje sve.

- Oni će sebi sve tolerisati, i sutra kada bi bili vlast za njih bi bilo normalno da zabrane političke stranke i televizije... Oni najavljuju sve najgore. Uvek će im neko biti meta, čak neko i iz njihovih redova - ocenio je Piper.

Upitan o realizaciji pomoći građanima Glišić kaže da misli da će ona početi i ranije.

- Možemo da očekujemo da će pomoć najstarijima, ali i punoletnim građanima početi ranije... Dobra stvar je da se vraćamo u normalu i da stvari dolaze na svoje - rekao je Glišić.

Kako je rekao, da nije bilo blokaderskog terora svako bi imao par stotina primanja više.

- Mi smo prošle godine pretrpeli štetu raznoraznim stvarima koje su činili i blokadama puteva. Ljudi koji su želeli da investiraju ovde okrenuli su se negde.. - naveo je Glišić.

On je pozvao ljude da glasaju na izborima i istakao da će biti uskoro, što je i sam predsednik Vučić rekao.

- Da sam na njihovom mestu ne bih žurio sa izborima - rekao je Glišić i dodao da je njihova iluzija da imaju veliku podršku i istakao da treba da izađu da razgovaraju sa narodom.

Veskov je govoreći o Tužilaštvu za ratne zločine u Novom Sadu i Sneži Stanojković rekla je da tamo postoje ljudi koji profitiraju na našoj nesreći i precizirala da je ona napadnuta jer ne želi to da radi.

- Napada je Bruno Vekarić. Upitna je namera svega što radi - kazala je Veskov.

Upitana da li prelazi na valjevske medije Veskov navodi da želi da se pozabavi slučajem u kojem su policajci tri sata trpeli torturu i onda tek reagovali.

- Imali smo snimke, kada se dogodila ta čuvena noć 14. avgusta u Valjevu, oni su tri sata maltretirali policajce - podsetila je ona i dodala da su se kamere blokaderskih medija upalili tek nakon tri sata.

Ona je rekla da se pravi čitava farsa i da je Dolovac izmestila slučaj.

Glišić se nadovezao i rekao da zahvaljujući tim policajcima nije bilo mrtvih te noći u Valjevu.

PREDLOG BROJ 2 - Crna Gora, opet

Komentarišući ovaj predlog Glišić je rekao da je Crna Gora kolonizovana od jedne države u okruženju.

- Ono što im nedostaje od prethodnog režima koji je želeo da uništi i crkve, jedina je razlika što to još nisu počeli da rade. Rade sve da se dodvore svom kolonizatoru, a to je Hrvatska i sve rade da nanesu štetu jednoj trećini svojih građana - kazao je Glišić i dodao da će se sve promeniti tamo pred izbore i da će početi da Srbuju.

Kako je rekao, to će biti nova podvala da se dodvore Srbima.

- Videćete kako će pred izbore da se sete srbovanja, a pre toga će da bude posle Mila Milo - ocenio je Glišić.

Kako je rekao, Milan Knežević je sačuvao obraz i odoleo svim izazovima.

Veskov je rekla da se u Crnoj Gori i Hrvatskoj godinama stvarao veštački nacionalizam i da su se pojedini ljudi odrodili od svog porekla.

PREDLOG BROJ 3 - EU

Autor: A.A.