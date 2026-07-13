Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević u emisiji Lice nacije na Televiziji Pančevo izjavio je da je politički dijalog nasušna potreba, a govorio je i o neophodnosti kadrovskog provetravanja u okviru Srpske napredne stranke.

Pružena ruka pomirenja, odnosno, dijalog, kadrovsko provetravanje i ekonomske mere apsolutno su, kako je rekao Vučević, tri stuba politike Srpske napredne stranke.

-Ako bismo krenuli od ovog prvog, a to je vid društvenog pomirenja, ovo nam je nasušna potreba. Kada kažem nama ne mislim samo na SNS već mislim na sve u državi, na čitav narod. Mislim da je dijalog potreban i opoziciji i onima koji su učestvovali u blokadama, jer i oni moraju postati deo rešenja, a ne deo problema. Oni moraju ići u pravcu da su deo sistema države. Pozicija ili opozicija, to je promenljiva kategorija, dokazano, empirijski, i deo su jedinstvenog političkog sistema, uz sve razlike i suprotnosti. Dijalog ne ospotrava pravo na različito okupljanje, političko delovanje, slobodu govora, slobodu mišljenja i izražavanja. Nadam se da će na toj strani, opoziciono-blokaderskoj, biti dovoljno razuma kod onih koji su najodgovorniji, nadam se da ćemo u narednim danima, nedeljama, moći da ih personalizujemo, da ih vidimo imenom i prezimenom. Da prihvate da je i na njima odogovornost što se tiče društvenog dijaloga. Aleksandar Vučić je nekoliko puta nudio razgovore, prihvatio je da ide na tv debate u medijima koji su naklonjeniji blokaderskoj političkoj opciji. Nije bilo odgovora. Oni su, nažalost, napravili atmosferu u njihovim redovima da je svako ko razgovara izdajnik ili da je slab. Ta isključivost i taj vid totalitarizma sputava i njih same, verujem da će jednoga dana to shvatiti. Čujete da neko zagovara da politička konkurencija mora biti zabranjena, lustrirana, proterana, fizički likvidirana, da se izriču unapred presude od strane onih koji se kandiduju za zakonodavnu i eventualnu izvršnu vlast. A u toj trci nastupaju kao sudska vlast. To treba da zabrine građane, pre svega normalne, pristojne građane. Društveni dijalog nam je zaista potreban i za to su potrebne dve strane. Ujedinjena Srbija nije neka stilska figura za jednopatijski sitem. Stabilnost ne isključuje politički pluralizam. Nama se sve vreme nameće, ako želite stabilnost države i društva da vi u stvari ne dozvoljavate raspravu, razgovore, konkurenciju ideja i mišljenja - rekao je Vučević.

Vučević se istakao da je i u redovima SNS-a bilo grešaka, da je zapravo nemoguće da ih ne bude kada ste 14 ili 15 godina odgovorni za državu i društvo.

-Mislim da smo postigli značajne rezultate, da se danas u Srbiji daleko bolje živi nego re 15 godina. Ne mislim da je sve idealno i bajno, da teče med i mleko. Ljudi žele da se neki procesi ubrzaju, da se nepravilnosti isprave,da se neke stvari ne dozvole. Predsednik je i na skupu rekao da ima grešaka i na našoj strani. To je politika državnika. Samo se jaki menjaju i koriguju svoje ponašanje. Blokaderi nikada nisu vršili analizu zašto su gubili izbore već su razloge tražili na drugoj strani. Nisu politički napredovali. Pravili su sve veće probleme. Mislim da SNS mora da izvuče ozbiljne pouke iz svega što nam se dešavalo. Bilo je i u našim redovima onih koji su se ponašali osiono i bahato, rušili ono što Vučić gradi. Mora da se priča i o generacijskoj smeni, razvijati i nove kadrove. Imaćemo snage i odgovornosti verujem. Oni na lokalu su dalje od očiju vrha stranke i vidljiviji su građanima svakako. Ne bih isključio nijedan nivo vlasti. Ne mogu ministri da budu izolovani. Mora se ući sa novom energijom i novim ljudima - jasan je Vučević.

Autor: S.M.