'JEDINSTVO JE TEMELJ STABILNOSTI' Ministarka Pavkov u Pranjanina najavila izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Gornjem Milanovcu i poručila: Ujedinjeni do pobede

Ministarka Sara Pavkov izjavila je u Pranjanima kod Gornjeg Milanovca da je Srpska napredna stranka sačuvala zemlju od onih koji su u prethodnih godinu i po dana želeli da je sruše i ponize, ali i da je jedinsto temelj stabilnosti.

-Spojile su nas i ujedinile vrednosti koje njih nikada neće, a koje su temelj stabilnosti i daljeg napretka o čemu oni mogu samo da sanjaju, a to je jedinstvo, sloga, odgovornost, rad i briga o ljudima. Sačuvali smo našu zemlju od svih onih koji su u prethodnih godinu i po dana želeli da je sruše i ponize, od one glasne manjine koja je mislila da može da nas nadjača, ali ne znaju da prvi među nama, Aleksandar Vučić, nije saginjao glavu ni pred mnogo većim svetskim silama. Naš zadatak je bio i ostao da slušamo svakoga od vas, moramo da se čujemo i da imamo vremena jedni za druge. Uradili smo mnogo za Opštinu Gornji Milanovac, ali nas veliki posao tek čeka. Unapredili smo komunalnu infrastrukturu, a ja sam srećna što sam danas obradovala sve Milanovčane sa velikom vešću, a to je da ćemo im izgraditi prvo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda - najavila je Pavkov.

Pavkov je istakla da će građani još jednom i to uskoro pokazati snagu i volju ujedinjene Srbije.

-A politika Srpske napredne stranke, na čelu sa Milošem Vučevićem, nastaviće da gradi sigurnu budućnost za svakog čoveka, svako selo i svako mesto u Srbiji. Ujedinjena Srbija do pobede! Živela Srbija - poručila je Pavkov.

Autor: Iva Besarabić