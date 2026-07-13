PINK RS SAZNAJE: Sekretarka Vrhovnog tužilaštva Gordana Samardžić hoće na visoku funkciju u Vrhovnom tužilaštvu bez dana iskustva u sudnici

Kako Pink.rs saznaje, Gordana Samardžić, aktuelna sekretarka Vrhovnog javnog tužilaštva, podnela je kandidaturu za jedno od četiri slobodna mesta u Vrhovnom tužilaštvu.

Ova kandidatura, na koju ju je podstakla vrhovna javna tužiteljka Zagorka Dolovac, ocenjena je kao sporna, budući da Samardžić u svojoj karijeri nema nijedan dan praktičnog staža u sudnici ili na poziciji postupajućeg tužioca.

Sagovornici iz pravosuđa ističu da struka ovakav potez vidi kao neprihvatljiv, naglašavajući da je pozicija sekretara isključivo administrativno-rukovodeća funkcija. Prema njihovim rečima, činjenica da ima bliske veze sa Zagorkom Dolovac ne sme biti prečica za direktno preuzimanje jedne od najviših tužilačkih funkcija u državi.

Pravni stručnjaci podsećaju da zakonski okviri u Srbiji propisuju obavezan uslov od 12 godina radnog iskustva u pravnoj struci nakon položenog pravosudnog ispita za najviše pravosudne funkcije.

Pored Gordane Samardžić, za ove pozicije konkurisali su i Bojana Savović, Zorica Stojšić, Nebojša Popović, kao i Ljuba Đorđević, takođe po nagovoru Zagorke Dolovac. Kako se navodi, u pitanju je stvaranje odstupnice za takozvani "dan posle". Iako vrhovna tužiteljka pokušava da stvori atmosferu kao da se ništa nije promenilo nakon usvajanja zakonskih izmena, situacija je danas znatno drugačija.

Autor: D.S.