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BULATOVIĆ OŠTRO O ĐILASU: Osim laži i mržnje, on ništa drugo i nema – narod vidi ko radi, a ko tračari!

Izvor: Pink rs, Foto: Tanjug/Sava Radovanović, Beta/Amir HHamzagić ||

Narodni poslanik Dejan Bulatović oštro je reagovao na nedavne pokušaje Dragana Đilasa da kroz podkaste i izmišljene priče unese razdor u Srpsku naprednu stranku, ocenivši to kao vrhunac političkog očaja.

Ponovni bezuspešni pokušaji Dragana Đilasa da kroz jeftine podkaste i izmišljene priče unese razdor u Srpsku naprednu stranku samo pokazuju dubinu njegovog očaja i političke nemoći - poručio je Bulatović.

Bulatović ističe da, dok predsednik Srbije Aleksandar Vučić i čitav tim SNS-a svakodnevno rade na ekonomskom jačanju zemlje, očuvanju nacionalnih interesa i podizanju životnog standarda, opozicija predvođena Đilasom ostaje potpuno prazna.

Smešno je i jadno kada o nečijoj sposobnosti, radu ili „pokornosti“ govori čovek koji je sinonim za politički neuspeh, koji je sopstvenu stranku i opoziciju doveo do potpunog rasula i čiji se celokupan politički program svodi na patološku mržnju prema Aleksandru Vučiću - naglasio je poslanik.

On je zaključio da građani Srbije odlično prepoznaju rezultate i viziju koju donosi SNS, isto kao što prepoznaju i Đilasovu sujetu i želju za povratkom na vlast radi ličnih interesa.

Nikakve izmišljotine o kandidatima i unutarstranačkim borbama ne mogu sakriti činjenicu da je opozicija predvođena Đilasom ostala potpuno prazna, bez ideja i podrške u narodu, što će izbori kad budu održani to nedvosmisleno i pokazati. Pobediće Srbija! - zaključio je Bulatović.

Autor: D.S.

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