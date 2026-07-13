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VULIN POVODOM 13. JULA: Srbija ne sme da zaboravi da su Srbi jedno, a Srbija zajednička otadžbina

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Lider Pokreta socijalista Aleksandar Vulin poručio je danas, povodom obeležavanja 13. jula, datuma kada je 1878. godine na Berlinskom kongresu priznata samostalnost Srbije, da Srbija ne sme da zaboravi da su „Srbi jedno, a Srbija zajednička otadžbina“.

Vulin je podsetio na istorijski značaj ovog datuma, ističući da su Srbija i Crna Gora, kao dve srpske države, tada priznate za samostalne i slobodne, uz napomenu da su danas okolnosti drugačije, jer „u Crnoj Gori vlast tvrdi da Crna Gora nije i nikada nije bila srpska“.

Lider Pokreta socijalista naglasio je da sloboda nije bila poklon velikih sila.

„Nisu nama velike sile ništa dale, izborili smo slobodu, a ne bi ni bilo Berlinskog kongresa 1878. da nije bilo Nevesinjske puške 1875. Srbi van Srbije u tadašnjem Bosanskom vilajetu tri godine su krvarili i uzidali svoje živote u slobodu Srbije“, izjavio je Vulin.

On je ukazao na to da su se kroz istoriju propustile prilike za ujedinjenje pod zajedničkim imenom i granicama, ali je podvukao da žrtve iz prošlosti obavezuju na sećanje i jedinstvo.

„Srbija ne sme da zaboravi da ustanici Pera Tunguza, Miće Ljubibratića i Goluba Babića nisu umirali da bismo mi živeli razdvojeni. I Srbija ne sme da zaboravi da su za njenu slobodu umirali Srbi gde god da su se rađali i da su Srbi jedno, a Srbija zajednička otadžbina“, poručio je Vulin.

Autor: D.S.

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