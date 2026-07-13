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RAT BLOKADERA ESKALIRA I ŠIRI SE: Zelenović i Prebiličev asistent u žestokom klinču zbog Šabića

Izvor: Pink.rs/Novosti, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nastavlja se otvoreni sukob unutar opozicionih redova, koji iz dana u dan poprima sve dramatičnije razmere. U glavnim ulogama danas su se našli Nebojša Zelenović i Đorđe Bojović, asistent evropskog poslanika Vladimira Prebiliča, koji su ušli u direktan javni sukob zbog Rodoljuba Šabića.

Sve je počelo kada je Zelenović na društvenoj mreži Iks uputio oštre kritike na račun Šabića, nazvavši ga „jeftinim folirantom i sitnom dušom bez trunke obraza“.

"Sa kim imate posla"

Zelenović je svoju objavu usmerio ka „Studentima u blokadi“, poručujući im:

– Evo, „Studenti u blokadi“, sad znate sa kime imate posla. Sa lažnim ekspertima, jeftinim folirantima i sitnim dušama bez trunke obraza – napisao je Zelenović.

Oštar odgovor Bojovića

Nedugo zatim usledio je odgovor Đorđa Bojovića, koji je stao u odbranu Rodoljuba Šabića i osudio Zelenovićev način komunikacije.

– Možemo da se ne slažemo oko REM-a. Ali je nedopustivo da Rodoljuba Šabića i ekipu zovemo „sitnim dušama bez trunke obraza“. Ne prelazi se preko svega tek tako, pogotovo ne zarad jeftinog poena – odgovorio je Bojović.

Ovaj „klinč“ između Zelenovića i Bojovića jasno pokazuje da su podele među blokaderima duboke, a razmena teških reči ukazuje na to da primirja na ovoj strani političke scene nema na vidiku.

Autor: D.S.

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