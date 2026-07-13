TEMA U PARIZU BILA I KINESKE RAKETE! Vučić poručio: Moramo da se sačuvamo, a ne da budemo džak za udaranje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da večeras da su jedna od tema tokom razgovora sa evropskim liderima bile i naše rakete koje smo kupili od Kine.

- Rekao sam u razgovoru sa više njih da ih imamo, da ćemo ih imati još i da ćemo imati i nove rakete. Mi smo nezavisna i vojno neutralna zemlja, moramo sebe da sačuvamo. Ne možemo sebi da dozvolimo luksuz da budemo džak za udaranje. Nikada se neće ponoviti 1999. godina. Srbija je danas mnogo snažnija i Srbiju niko neće moći da napadne. Udarci koji bi potencijalni agresor pretrpeo bi bili stotinama puta veći nego 1999. godine - istakao je predsednik Vučić obraćajući se novinarima nakon svečane večere u Parizu.

Vučić međutim naglašava da je za Srbiju važno da razgovara o evropskom putu, o ekonomskom napretku.

- Situacija u svetu nije dobra. Trenutno mi je najveća briga kako da odredimo cenu naftnih derivata u petak, jer vidite kakav je haos u Ormuskom zalivu. Mi smo ozbiljna zemlja, i nismo zaboravili da smo živeli u zemlji gde se danas nije znalo koliko će sutra biti vrednost dinara. Mi već 14 godina imamo stabilan dinar, i ljudi su navikli na tu stabilnost. Ljudi su naučili da imamo stabilnost, da je naš monetarni sistem stabilan, imamo kreditni rejting. To je rezultat koji su građani postigli - naglasio je predsednik Srbije.

Autor: Pink.rs