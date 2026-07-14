Miloš Vučević za Pink: Nama je najvažnije šta kažu građani - Promenila se atmosfera i to više nije Srbija od pre godinu dana

Predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Srbije Miloš Vučević bio je gost emisije Novo jutro na TV Pink, gde je sa voditeljima razgovarao o najvažnijim političkim, ekonomskim i društvenim temama koje su u fokusu domaće javnosti.

Vučević je na samom početku istakao da je briga o narodu uvek prva na listi prioriteta predsednika Aleksandra Vučića i svih koji su trenutno na vlasti.

- Nama je najvažnije šta kažu građani. Promenila se atmosfera i to više nije Srbija od pre godinu dana. U Nišu nismo ni sastanak stranački mogli da održimo prošle godine. Pun sam dobrih utisaka i iz Šumadije, gde je bilo fantastično. Gledamo da budemo u svim krajevima Srbije. To su pre druženja, a ne mitinzi. U Šumadiji svi zahtevi su za lokalne puteve, potom građani žele da ambulante budu pristupačne, pre svega za starije populacije. Na primer u Nišu je bilo zahteva za kanalizacionu mrežu. To su ogromne, nasleđene stvari. Nisu imali vodovod, a treba da gradimo i puteve, da rastu plate i penzije, da ulažemo u vojsku, kulturu, sportske objekte. Sve je na dnevnom redu. Budžet je sve veći i snažniji smo. U narednom periodu, pored izgradnje auto puteva i saobraćajnice, moraćemo da ulažemo i u lokalne i regionalne puteve. Ta druženja u Srbiji su dobra, građani kažu svoje probleme, očekivanja, a sa druge strane lekovito je i za političare, da čuju glas naroda. Ima mnogo pritužbe na sudske sporove. Ljudi traže pravdu. Čudni su procesi, odluke. Očekuju da pravosuđe bude pravednije - rekao je Vučević.

Autor: S.M.