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Predsednik Vučić poslao SNAŽNU PORUKU svim građanima: Kada smo UJEDINJENI, niko ne može da slomi Srbiju (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/avucic ||

Predsednik Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagram nalogu i poslao snažnu poruku svim građanima Srbije.

- Kad smo ujedinjeni, niko ne može da slomi Srbiju, poručio je predsednik Aleksandar Vučić građanima Srbije ukazujući na važnost sloge.

On je dodao i sledeće:

- Ujedinjena Srbija okupiće sve ljude koji vole Srbiju. Kad smo ujedinjeni, niko ne može da slomi našu državu.

Podsetimo, predsednik Srbije danas prisustvuje velikoj vojnoj paradi u Parizu, na poziv predsednika Francuske Emanuela Makrona.

To je prvi put da je jedan predsednik Srbije dobio poziv da prisustvuje vojnoj paradi povodom nacionalnog dana Francuske. Vučić na svečanosti jedini predstavlja zemlju koja nije ni član NATO-a, ni EU, ni "koalicije voljnih".

Autor: Iva Besarabić

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