NEVEROVATNE STVARI SU SE DEŠAVALE, ALI VRAĆAMO SE U NORMALNOST Vučević o gorućim temama u državi! Imao je poruku i za blokadere i opoziciju

Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike Miloš Vučević rekao je gostujući na televiziji Pinka da je boravak predsednika Aleksandra Vučića u Parizu na proslavi nacionalnog praznika suštinsko pitanje i da su odnosi dve države zasnovani na prijateljstvu dva državnika.

-Suštinsko je pitanje prisustvo Vučića na obeležavanju nacionalnog praznika Francuza. Makron i Vučić imaju odnos koji je prijateljski,a ne samo protokolaran. Radili su na tome da se odnosi dve države vrate u okvire od pre devedesetih. Bili smo naslonjeni na Francusku, veza je duga. Nisu danas iste geopolitičke okolnosti. Ovo se nazire kao bolji odnos. I važno je što je tamo. U politici ne radite uvek ono što volite već što je korisno za državu. Lako je raditi ono što vam prija. Morate da radite odgovorne stvari za državu - rekao je Vučević.

Hrvatska ne treba da se brine. Ona je članica NATO-a. A mi nemamo namere da ratujemo sa NATO-om. Možda im smeta naša vojska jer možda oni imaju ambicije koje nisu dobronamerne pre,a Srbiji. Možda to pre može biti. Njih nervira jer ne mogu da pregaze Srbiju.

Činili nasilje znajući da neće krivično odgovarati

Vučević se osvrnuo i na ponašanje blokadera ističući da su sva nasilja činili znajući da za njih neće odgovarati.

-Oni su dobro pripremljeni za sve. Ne pričaju da li su hteli da nas ubiju i spale u našim prostorijama, već se bave pitanjem obezbeđenja. A pitanje je njih koji su nekoga hteli da likvidiraju, a ne da li neko ima pravo na obezbeđenje. Smetaju im Kobre jer nisu obavili posao. A spasili su ustvari sve njih, u svakom smislu. Kakva prevara i licemerstvo. Neverovatne stvari su se dešavale. Mislim da je toga sve manje i da se vraćamo u normalnost. Verovatno su oni vršili ta dela jer su znali da neće krivično odgovarati. Šta se dešava sa onima koji su pucali, ubadali nožem - istakao je Vučević.

Most kod Bačke Palanke je neophodan

Vučević se zapisao i kako je moguće da se teroristička grupa iz Novog Sad, lkoja je, kao je rekao, prizivala državni udar toliko dugo već nalazi u Hrvatskoj.

-Kako borave u Šengen zoni? Kako ovi naši iz Neština, gde je jedina veza Bačke Palanke sa Hrvatskom, ne mogu da prođu svaki dan? Kako osumnjičeni u Srbiji mogu da budu više od godinu dana u Hrvatskoj, a obični ljudi ne mogu. Ovo je poziv da se konačno napravi most između Bačke Palanke i Srema i da ne zavisimo od Hrvatske. Dosta je lažne priče. Ne daju običnom narodu da pređu, zbog administrativnih nekih pitanja. Šta treba, da deca iz Neština i Vizića idu okolo, da idu 100 i više kilometara. Može da se to reši, ako postoji politička volja - rekao je Vučević.

Đilas ima drugačiju političku projekciju

Đilas i blokaderi su govorili, kako je podsetio Vučević, da je Vučić izolovan i da niko neće da razgovara sa njim.

-A koliko je sve sastanaka imao samo u ovoj godini. Đilasu smeta što aerodrom ima toliko putnika. Valjda treba da bude još bolji, da imamo još više letova. Spremni smo i sposobni da imamo letove i prema Rusiji, SAD, Kini, izazov je jedino Afrika. Đilas ima drugačiju političku projekciju očigledno- naveo je Vučević.

Autor: S.M.