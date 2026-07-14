VELIKA ČAST ZA SRBIJU! Predsednik Vučić u PRVOM REDU na vojnoj paradi u Parizu - Dočekala ga prva dama Brižit Makron (FOTO+VIDEO)

Prvi predsednik Srbije na proslavi nacionalnog praznika Francuske. Vučić na svečanosti jedini predstavlja zemlju koja nije ni član NATO-a, ni EU, ni "koalicije voljnih". Bogat program na paradi sa brojnim novinama, šta će sve danas moći da se vidi na Šanzelizeu.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, danas u Parizu prisustvuje vojnoj paradi povodom obeležavanja nacionalnog praznika Francuske -Dana pada Bastilje.

Predsednik Srbije vojnu paradu prati iz prvog reda što je izuzetna čast za Srbiju kao i sam poziv predsednika Makrona jedinoj evropskoj zemlji koja nije član ni NATO, ni EU, ali ni "Koalicije voljnih".

Predsednik Vučić na paradi sedi u prvom redu, između premijera Velike Britanije Kira Starmera i predsednika Kipra Nikosa Hristodulidisa, što je velika čast za Srbiju.

Hrvatski premijeri Andrej Plenković i Edi Rama sede u drugom redu iako prvi predstavlja zemlju članicu i EU i NATO, a drugi NATO članicu.

Predsednika Srbije svečano je jutros dočekala prva dama Francuske Brižit Makron posle čega se uputio ka tribinama gde je razgovarao s najvišim zvanicama i državnicima koji prisustvuju ovaj događaj.

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Podsetimo, Aleksandar Vučić je sinoć prisustvovao i svečanoj večeri koju je, povodom Dana Republike, u čast šefova država ili vlada priredio predsednik Francuske Emanuel Makron.

To je prvi put da je jedan predsednik Srbije dobio poziv da prisustvuje vojnoj paradi povodom nacionalnog dana Francuske. Vučić na svečanosti jedini predstavlja zemlju koja nije ni član NATO-a, ni EU, ni "koalicije voljnih".

U Parizu se danas, kao i svake godine, održava tradicionalna vojna parada povodom Dana Republike. Parada se organizuje u čast 14. jula 1789. godine, dana kada je pala Bastilja, što se uzima kao simbol Francuske revolucije.

Šta će sve danas moći da se vidi na Šanzelizeu

Prema podacima objavljenim na zvaničnom sajtu Ministarstva odbrane Francuske, u paradi će učestvovati 6.686 pripadnika francuskih oružanih snaga, 315 vojnih vozila, 98 aviona, 33 helikoptera i 193 konja iz Konjičkog puka Republikanske garde.

Ovogodišnjom paradom biće obeleženo i 400 godina od osnivanja Francuske ratne mornarice.

Parada se ove godine održava pod sloganom "Strateško buđenje Evrope", a kako prenose francuski mediji, cilj je da se predstavi jačanje evropske odbrane, spremnost saveznika u NATO, razvoj francuskih vojnih kapaciteta i značaj nuklearnog odvraćanja u evropskoj bezbednosnoj strategiji.

Francuska uvek ističe da su temelji na kojima počiva moderna država – sloboda, jednakost i bratstvo.

Četrnaesti jul je zvanični nacionalni praznik Francuske od 1880. godine, kada ga je Parlament Treće Francuske Republike proglasio Danom Republike. Prva vojna parada u okviru proslave održana je iste godine, a od završetka Prvog svetskog rata tradicionalno prolazi avenijom Šanzelize u Parizu.

Šta će publika moći da vidi prvi put

Ove godine program donosi novinu, uvodeći dosad neviđen pedagoški pristup, čiji je cilj da prikaže stvarnost savremenog bojnog polja. Prvi put će publici biti predstavljena dinamična interakcija između kopnenih snaga i vazdušne podrške, ilustrujući tako komplementarnost kopnene, pomorske i vazdušne komponente, uz prisustvo više šefova država ili vlada stranih zemalja.

U paradi će, osim svih rodova francuske vojske, učestvovati i pripadnici policije, žandarmerije, vatrogasaca i carine, kao i spasilačke službe. Biće održan prelet aviona, kao i prolaz motorizovanih jedinica i trupa na zemlji. Planirano je da učestvuje 6.686 žena i muškaraca, 315 vozila, 98 aviona, 33 helikoptera i 193 konja.

Istovremeno, u Nici će biti obeleženo deset godina od tragedije kada je islamski terorista kamionom usmrtio 86 ljudi, a 458 povredio, podsećaju Novosti. Ceremonijom će uveče na Engleskoj promenadi predsedavati šef države Emanuel Makron. Odavanje počasti podrazumeva i do sada neviđen spektakl u kome će učestvovati 2.016 dronova, posle čega će u tačno vreme kada se dogodila tragedija, u 22.34, biti upaljeno 86 svetlosnih snopova ka nebu u čast svake žrtve.

Autor: Iva Besarabić