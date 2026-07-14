VUČIĆ PUTUJE U KIJEV: Predsednik Srbije sutra učestvuje na samitu Jugoistočna Evropa-Ukrajina

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je danas, uključivši se uživo iz Pariza posle vojne parade, da će učestvovati na samitu koji će u sredu 15. jula biti održan u Kijevu.

- Naravno, dobro je kada sarađujete. Bio sam do sada na četiri skupa, u Odesi, Dubrovniku, Atini i Tirani. Ali neće ni to biti jednostavno, imajući u vidu predloženu deklaraciju i sve drugo, rekao je Vučić u razgovoru s domaćim novinarima posle održane parade.

Vučić je dodao i da treba se da se sastane s ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.

Podsetimo, predsednik Srbije prisustvovao je danas vojnoj paradi u Parizu povodom 14. jula, nacionalnog praznika Francuske - Dana pada Bastilje.

Vučić je paradu pratio iz prvog reda što je izuzetna čast za Srbiju kao i sam poziv predsednika Makrona jedinoj evropskoj zemlji koja nije član ni NATO, ni EU, ali ni "Koalicije voljnih".

Predsednik Vučić je na paradi sedeo u prvom redu, između premijera Velike Britanije Kira Starmera i predsednika Kipra Nikosa Hristodulidisa, što je velika čast za Srbiju.

Vučić je prvi predsednik Srbije koji je dobio poziv da prisustvuje velikoj vojnoj paradi u Parizu što se ocenjuje kao izuzetan izraz poštovanja kako njemu lično tako i državi Srbiji.

Autor: Iva Besarabić