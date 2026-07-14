Vulin: Srbima će da sude za reči, Šiptarima neće da sude za dela

Predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin ocenio je da se u slučaju izjave ministarke Snežane Paunović primenjuju dvostruki aršini, navodeći da se srpski zvaničnici kritikuju zbog izgovorenih reči, dok, kako tvrdi, međunarodna zajednica ne reaguje na poteze prištinskih vlasti za koje smatra da su doveli do progona Srba sa Kosova i Metohije.

- Snežana Paunović je rekla šta bi uradila da je bila u prilici da uradi. Niti je bila u prilici, niti je to uradila, baš kao što ni Slobodan Milošević nije sprovodio etničko čišćenje na Kosovu i Metohiji. Svi šiptarski političari od onih iz vremena komunizma do danas činili su sve što su mogli da Srbi napuste Kosovo i Metohiju, milom ili silom - poručio je Vulin i dodao:

- Od odluke o zabrani povratka Srbima izbeglim pred balistima sa KiM 1945. do Kurtijevog zakona o strancima kojim su svi Srbi rođeni na Kosovu i Metohiji proglašeni strancima ukoliko ne uzmu državljanstvo lažne države Kosovo. Evropska unija i njeni agenti od uticaja kritikovali su ministarku Paunović za rečenicu koja nikog nije proterala sa KiM ali ni Evropska unija ni njeni agenti u Srbiji nisu osudili Kurtija za politiku koja je proterala hiljade Srba kao niti jednog Kurtijevog prethodnika koji su proterali više od 250.000 Srba sa Kosova i Metohije. Srbima će da sude za reči, Šiptarima neće da sude za dela. Srbi šta vam nije jasno?