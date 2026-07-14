VUČIĆ ZA FAJNENŠEL TAJMS: I dalje sam posvećen privlačenju američkih investicija, drugi Trampov mandat je velika promena u odnosu na prvi!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić dao je ekskluzivni intervju za američku medijsku kuću Fajnenšel tajms u kojem je poslao važne poruke Vašingtonu i Briselu, govoreći o strateškom dijalogu sa SAD, ekonomskim investicijama i proširenju Evropske unije.

Intervju je objavljen na dan kada je predsednik Srbije u Parizu prisustvovao veličanstvenoj vojnoj paradi povodom Nacionalnog dana Francuske, na poziv predsednika Emanuela Makrona.

O odnosima sa SAD i investicijama

Predsednik Vučić je istakao da je Srbija čvrsto opredeljena za jačanje saradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama.

- I dalje sam posvećen privlačenju američkih investicija, ali i tome da Srbija mora da ima dobar odnos sa SAD i da se raduje početku strateškog dijaloga sa tom zemljom - poručio je Vučić.

On je ocenio da je drugi mandat američkog predsednika Donalda Trampa „velika promena“ u odnosu na prvi.

- Ovaj put su još više posvećeni poslovnim pitanjima i vrlo su spremni da dovedu finansijske i druge vrste investitora u Srbiju. Energetski sektor je idealan za američke investicije. Kroz njega Amerikanci mogu da imaju pravi uticaj u godinama i decenijama koje dolaze - naglasio je predsednik Srbije.

Povodom energetske situacije, Vučić je izrazio uverenje da će MOL preuzeti ruski udeo u NIS-u, čime će se smanjiti uticaj Moskve na ovaj sektor.

O odnosu Evrope i američkih investicija

Govoreći o projektima američkih investitora u regionu, Vučić je primetio da je EU na određeni način podsticala protivljenje tim ulaganjima. Kao primer neuspeha, naveo je odustajanje od projekta izgradnje hotela na mestu nekadašnjeg Generalštaba u Beogradu.

- Nisam shvatao koliko je važno za Evropu da pokaže Amerikancima ko je pravi gazda na kontinentu. EU brine o svojim interesima. Da li zaista verujete da bi bili oduševljeni kada bi videli američke investitore kako zauzimaju njihovo mesto ovde - upitao je Vučić.

O proširenju EU i vanrednim izborima

Predsednik Srbije je poručio da bi Brisel trebalo da napusti dosadašnji pristup proširenja koji se zasniva na zaslugama pojedinačnih država, poput Crne Gore i Albanije, i da umesto toga ceo region Zapadnog Balkana primi zajedno.

- Šta želite da izgradite? Jače granice između svih? Ako svi idemo zajedno, ne bi bilo granica između Prištine, Beograda i svih ostalih. Potrebno nam je da region bude ujedinjen. Da ne bude nova zona sukoba ljudi koji ulaze u EU i drugih koji su daleko od toga - naglasio je Vučić.

Na kraju, predsednik Srbije je najavio održavanje vanrednih parlamentarnih izbora do početka decembra.

- Najverovatnije ćemo prvo imati parlamentarne izbore, a zatim predsedničke. Parlamentarni izbori biće održani do početka decembra. Nema prostora za različite odluke - zaključio je Aleksandar Vučić.

Autor: D.S.