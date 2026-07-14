VUČIĆ IZ PARIZA: U Srbiji su sendviči mnogo bolji, mi sendvičari to najbolje znamo! (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u zvaničnoj poseti Francuskoj, podelio je na društvenim mrežama nesvakidašnji snimak iz jedne pariske pekare.

Nakon prisustva veličanstvenoj vojnoj paradi povodom Dana Bastilje i sastanaka sa svetskim zvaničnicima, predsednik je odlučio da napravi kratku pauzu i proba francuski sendvič.

Na video-snimku se vidi kako predsednik isprobava sendvič sa šunkom i sirom, upoređujući njegov ukus i cenu sa onima na koje smo navikli u Srbiji.

– Taman nešto lepo da pojedem. Šunka-sir, pa videćemo – rekao je Vučić, a zatim otišao na kasu i platio svoj obrok.

Nakon prvog zalogaja, predsednik je izneo svoj sud:

– Dobar je sendvič, nema loših, to je kao naš u Novom Sadu. Počeo sam da izigravam one turiste. U svakom slučaju, ako ništa drugo, kod nas su sendviči dobri. Mi sendvičari to najbolje znamo – zaključio je uz osmeh, dodajući da su kod nas cene nešto niže, ali da je domaći sendvič ipak „lepši i sočniji“.

Podsetimo, predsednik Vučić je prethodno iz prvog reda prisustvovao vojnoj paradi u Parizu na poziv francuskog predsednika Emanuela Makrona, čime je Srbiji ukazana posebna čast. Srbija je bila jedina evropska država koja nije članica Evropske unije, NATO-a niti „Koalicije voljnih“, a čiji je predsednik pozvan da prisustvuje ovom prestižnom događaju.

Autor: D.S.