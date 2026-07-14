NOVE NEISTINE NOVE S PALE U VODU: Vučića proglasili autsajderom, a Makron ga stavio u prvi plan (FOTO)

Portal Nova S ocenio da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Parizu bio "totalni autsajder" i da je reč o "još jednom diplomatskom promašaju", fotografija koju je objavio francuski predsednik Emanuel Makron pokazuje Vučića među zvanicama nakon svečanosti povodom Dana Bastilje.

Naime, Nova S je objavila tekst pod naslovom "Vučić u Parizu kao totalni autsajder: Još jedan diplomatski promašaj predsednika Srbije", tvrdeći da je predsednik Srbije bio marginalizovan tokom boravka u Francuskoj.

Međutim, u javnosti su se pojavile zamerke da takva interpretacija zanemaruje kontekst događaja.

Naime, fotografija na koju se Nova poziva nastala je nakon sastanka članica Koalicije voljnih, neformalne grupe država koje pružaju vojnu podršku Ukrajini.

Srbija nije član te koalicije i nije učestvovala na tom sastanku, te zbog toga Vučića nije bilo na slici.

Makron objavio fotografiju sa Vučićem

Ovu tvrdnju Nove S pobija i sledeće: predsednik Francuske Emanuel Makron na svom zvaničnom nalogu na društvenoj mreži Iks objavio je fotografiju nastalu nakon vojne parade povodom Dana Bastilje.

Na toj fotografiji nalazi se i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je bio među zvanicama pozvanim na centralnu državnu ceremoniju u Parizu.

Vučić je prethodno prisustvovao vojnoj paradi na poziv francuskog predsednika Emanuela Makrona, a Srbija je bila među državama čiji su predstavnici učestvovali u obeležavanju jednog od najvažnijih francuskih državnih praznika.

Makron je objavio zajedničku fotografiju uz kratku poruku:

"Unis." ("Ujedinjeni.")

U javnosti su se zbog toga pojavile ocene da je poređenje fotografije sa sastanka Koalicije voljnih, čiji Srbija nije deo, sa zvaničnim programom posete predsednika Srbije – pogrešno i da ne odražava tok događaja.

Autor: Pink.rs