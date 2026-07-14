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NATALUHA ZA PINK: Srbija je primer kako se gradi prosperitetna zemlja nakon teškog sukoba

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednik Fonda državne imovine Ukrajine, Dmitro Nataluha, gostovao je na TV Pink, gde je izneo planove za ekonomsku saradnju između Srbije i Ukrajine, stavljajući akcenat na procese obnove nakon završetka sukoba.

Nataluha je naglasio da Ukrajina želi da primeni pozitivna iskustva Srbije u jačanju ekonomije, navodeći nekoliko ključnih segmenata saradnje:

- Snabdevanje đubrivima: Istakao je da je Srbija izuzetno snažan partner Ukrajini u ovoj oblasti, što je jedan od pravaca koje planiraju da intenziviraju.

- Industrijska razmena: Postoji značajan prostor za saradnju u farmaceutskoj i hemijskoj industriji, gde ukrajinska strana želi da iskoristi srpsko znanje i stručnost (know-how).

- Obnova infrastrukture: Ukrajini je neophodna pomoć u obnovi puteva, stambenih objekata, kao i u oblasti razminiranja, gde Srbija, prema rečima Nataluhe, poseduje dragoceno iskustvo koje može biti primenjeno.

Osvrćući se na napredak Srbije, predsednik Fonda državne imovine Ukrajine je poručio:

- Ono što sam video ovde u Srbiji i Beogradu jeste da je moguće izgraditi lepu, prosperitetnu zemlju čak i nakon veoma ružnog sukoba - reako je Nataluha.

On je dodao da je budućnost Ukrajine veoma svetla i da, kroz zajedničke projekte i korišćenje srpskog modela privlačenja stranih investicija, postoji realna šansa da se takva vizija pretvori u uspešnu ekonomsku stvarnost.

Autor: D.S.

#Dmitro Nataluha

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