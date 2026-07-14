NATALUHA ZA PINK: Srbija je primer kako se gradi prosperitetna zemlja nakon teškog sukoba

Predsednik Fonda državne imovine Ukrajine, Dmitro Nataluha, gostovao je na TV Pink, gde je izneo planove za ekonomsku saradnju između Srbije i Ukrajine, stavljajući akcenat na procese obnove nakon završetka sukoba.

Nataluha je naglasio da Ukrajina želi da primeni pozitivna iskustva Srbije u jačanju ekonomije, navodeći nekoliko ključnih segmenata saradnje:

- Snabdevanje đubrivima: Istakao je da je Srbija izuzetno snažan partner Ukrajini u ovoj oblasti, što je jedan od pravaca koje planiraju da intenziviraju.

- Industrijska razmena: Postoji značajan prostor za saradnju u farmaceutskoj i hemijskoj industriji, gde ukrajinska strana želi da iskoristi srpsko znanje i stručnost (know-how).

- Obnova infrastrukture: Ukrajini je neophodna pomoć u obnovi puteva, stambenih objekata, kao i u oblasti razminiranja, gde Srbija, prema rečima Nataluhe, poseduje dragoceno iskustvo koje može biti primenjeno.

Osvrćući se na napredak Srbije, predsednik Fonda državne imovine Ukrajine je poručio:

- Ono što sam video ovde u Srbiji i Beogradu jeste da je moguće izgraditi lepu, prosperitetnu zemlju čak i nakon veoma ružnog sukoba - reako je Nataluha.

On je dodao da je budućnost Ukrajine veoma svetla i da, kroz zajedničke projekte i korišćenje srpskog modela privlačenja stranih investicija, postoji realna šansa da se takva vizija pretvori u uspešnu ekonomsku stvarnost.

Autor: D.S.