AKTUELNO

Politika

Blokaderi prete CRTI: Ići ćete u zatvor ako ste lagali u svojim istraživanjima!

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/VIDEO ||

Blokaderi imaju jasnu poruku za CRTU.

CRTA je objavila da je "sprovela istraživanje" po kojem tvrde da je "za studentsku listu 44,9 odsto, a za SNS 35,7".

Na to su odmah reagovali sami blokaderi, koji su poručili da će "istraživači" iz CRTE morati u zatvor zatp što lažu i objavljuju lažna istraživanja.

"Zapamtite ovo istraživanje, sačekaćemo izbore, ako bude ovako super, ako ne bude ovako neko će morati u zatvor kao onomad kada su u Austriji uhapsili istraživače javnog mnjenja koji su objavljivali lažna istraživanaj," naveo je.

#CRTA

#Poruka

#Zatvor

#blokade

#istraživanja

POVEZANE VESTI

Politika

BLOKADERI PONELI UKRAJINSKU ZASTAVU: Transparent sa prvog blokaderskog gej prajda - poruke protiv Rusije

Politika

BLOKADERI PRETE: Kad izgubimo na izborima izazvaćemo nasilje!

Domaći

NADAM SE DA ĆE SAD SVI SPORTISTI DA SE KRSTE U INAT ZLU: Ana Sević oštro reagovala zbog izbacivanja Majdova iz sporta na pet meseci

Zadruga

'PSI LAJU, A JA PROLAZIM!' Miljana Kulić prekinula PODELU, pa se obratila Bebici i uputila mu niz uvreda, a onda mu jasno stavila do znanja kako STOJE

Domaći

MARIJA ŠERIFOVIĆ POZVALA KOLEGE NA BABINE! Obratila se žiriju "Zvezda Granda", pa poručila: MARIO ČEKA KOVERTE!

Zadruga

Luka se javno obratio Baji: Nakon svađe sa Aneli, uputio poruku ocu, stavio mu jasno do znanja šta NE SME da radi! (VIDEO)